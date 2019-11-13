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Formula 1 / Son dakika

Verstappen, artan yarış sayısına ve 2021'deki daha yavaş araçlara karşı

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Verstappen, artan yarış sayısına ve 2021'deki daha yavaş araçlara karşı
Ekleyen:
, Editör
13 Kas 2019 18:30

Max Verstappen, Formula 1'in yarış sayısını arttırmak yerine azaltması gerektiğini savunurken, 2021 araçlarının çok yavaş olacağını düşünüyor.

Formula 1, 2021 yılında yeni kurallara geçiş yapacak ve araçların dört ila beş sanyie daha yavaş olacağı hesaplanıyor.

Ayrıca takvimdeki yarış sayısı kademeleri olarak artacak ve gelecek yıl 22 olacak yarış sayısının, 2021'de 25'e kadar yükselme ihtimali bulunuyor.

Fakat 100. yarışını geride bırakan Max Verstappen, her iki konuya da karşı çıkıyor.

Genç sürücü, "Dürüst olmak gerekirse araç takibi ve araç hızı arasında bir orta yol bulmalıyız. Ama elbette şu an sahip olduğumuzdan en fazla iki veya üç saniye yavaş olmak istiyoruz."

"Çünkü eğer dört veya beş saniye yavaşlarsak, bu kesinlikle biraz fazla olacak. İstediğimiz şey bu değil."

"Bana sorarsanız söylenen bir dört veya beş saniyelik yavaşlık, Formula 1 için çok fazla. Ama daha fazla geçiş belki de bu durumu telafi edebilir."

"Umarım yarışlarda daha fazla aksiyon olur."

"Takvime gelirsek, yarışmayı seven bir pilot olarak 25 yarışın çok fazla olduğunu düşünüyorum.  20 yarış daha iyi olur. Daha az yarış, daha fazla kalite olmalı."

"Hatta ben 18 yarışı bile tercih ederim ama bu fikir konusunda destek görmeyeceğimi biliyorum." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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