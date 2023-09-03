Verstappen, art arda 10. yarış zaferi ile yeni bir rekorun daha sahibi oldu!

Bir önceki yarış Hollanda GP zaferi ile bu sezonki 11. zaferini elde eden Verstappen, diğer taraftan art arda 9. yarış zaferi ile Sebastian Vettel'e ait rekoru yakalamıştı.

Ancak Verstappen, İtalya GP'yi kazanarak art arda 10. yarış zaferini elde etti ve bu rekoru yeni bir seviyeye taşıdı.

Verstappen'in galibiyet serisi Miami GP ile başladı ve İtalya GP zaferiyle galibiyet serisi 10 zafere çıkmış oldu.

Formula 1'de en çok art arda yarış zaferi 2013'ten bu yana Red Bull'un eski pilotlarından Sebastian Vettel'e aitti.

Verstappen, İtalya GP zaferi ile art arda 10. zaferini aldı ve rekoru yeni bir seviyeye yükseltti.

Diğer taraftan Red Bull, 2022 Abu Dhabi GP'de başlayan galibiyet serisini Hollanda GP zaferi ile 15'e çıkarmış oldu.