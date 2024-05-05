Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Miami GP

Verstappen arka arkaya pole pozisyonu rekorunu kırmaya hazırlanıyor

Red Bull pilotu Max Verstappen, Imola'da pole pozisyonunu alırsa bu alanda Ayrton Senna'yı yakalayacak.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Max Verstappen, bu yıl şimdiye kadar gerçekleştirilen altı yarışın hepsinde pole pozisyonunu almayı başardı.

Hollandalı pilot, geçen yılın son yarışı olan Abu Dabi'de de yine pole pozisyonunun sahibi konumundaydı. Bu, Verstappen'in arka arkaya yedi yarıştır zirvede yer aldığı anlamına geliyor ve tarihte bunu yapabilen çok az isim var.

Şu anda bu alanda zirvede 1988 İspanya ile 1989 Amerika arasındaki sekiz yarışın hepsinde pole pozisyonunu alan Ayrton Senna var.

Alain Prost, Michael Schumacher ve Lewis Hamilton ise kariyerlerinin farklı aşamalarında arka arkaya yedi kez pole pozisyonu aldılar.

Bu da Verstappen'in Imola'da pole aldığı takdirde Senna'yı yakalayacağı anlamına geliyor.

Arka arkaya en çok pole alan isimler:

# Sürücü Pole sayısı
1)  Ayrton Senna Arka arkaya 8 pole
2) Alain Prost Arka arkaya 7 pole
3) Michael Schumacher Arka arkaya 7 pole
4) Lewis Hamilton Arka arkaya 7 pole
5) Max Verstappen Arka arkaya 7 pole

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Verstappen: "Aracı sprint yarışına göre geliştirdik"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Miami'de günün pilotu kim oldu?

Miami'de günün pilotu kim oldu?

Formula 1
Miami GP
Miami'de günün pilotu kim oldu?
Alonso: "Hamilton ceza almayacak çünkü İspanyol değil"

Alonso: "Hamilton ceza almayacak çünkü İspanyol değil"

Formula 1
Miami GP
Alonso: "Hamilton ceza almayacak çünkü İspanyol değil"
Yamaha, MotoGP testi için Toprak'ın isteklerine yanıt vermemiş

Yamaha, MotoGP testi için Toprak'ın isteklerine yanıt vermemiş

World Superbike
Yamaha, MotoGP testi için Toprak'ın isteklerine yanıt vermemiş

Son Haberler

Sainz: "Bir tur daha beklesem Norris yerine ben kazanabilirdim"

Sainz: "Bir tur daha beklesem Norris yerine ben kazanabilirdim"

F1 Formula 1
Miami GP
Sainz: "Bir tur daha beklesem Norris yerine ben kazanabilirdim"
Lando Norris, F1 tarihinde yarış kazanan 114. pilot oldu

Lando Norris, F1 tarihinde yarış kazanan 114. pilot oldu

F1 Formula 1
Miami GP
Lando Norris, F1 tarihinde yarış kazanan 114. pilot oldu
Norris: "Şüpheleri haksız çıkarıdğım için mutluyum"

Norris: "Şüpheleri haksız çıkarıdğım için mutluyum"

F1 Formula 1
Miami GP
Norris: "Şüpheleri haksız çıkarıdğım için mutluyum"
Miami GP zaferi sadece Norris'in değil, McLaren'ın üzerindeki yükü de hafifletmiş

Miami GP zaferi sadece Norris'in değil, McLaren'ın üzerindeki yükü de hafifletmiş

F1 Formula 1
Miami GP
Miami GP zaferi sadece Norris'in değil, McLaren'ın üzerindeki yükü de hafifletmiş

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye