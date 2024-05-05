Verstappen arka arkaya pole pozisyonu rekorunu kırmaya hazırlanıyor

Max Verstappen, bu yıl şimdiye kadar gerçekleştirilen altı yarışın hepsinde pole pozisyonunu almayı başardı.

Hollandalı pilot, geçen yılın son yarışı olan Abu Dabi'de de yine pole pozisyonunun sahibi konumundaydı. Bu, Verstappen'in arka arkaya yedi yarıştır zirvede yer aldığı anlamına geliyor ve tarihte bunu yapabilen çok az isim var.

Şu anda bu alanda zirvede 1988 İspanya ile 1989 Amerika arasındaki sekiz yarışın hepsinde pole pozisyonunu alan Ayrton Senna var.

Alain Prost, Michael Schumacher ve Lewis Hamilton ise kariyerlerinin farklı aşamalarında arka arkaya yedi kez pole pozisyonu aldılar.

Bu da Verstappen'in Imola'da pole aldığı takdirde Senna'yı yakalayacağı anlamına geliyor.

Arka arkaya en çok pole alan isimler: