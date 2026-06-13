Verstappen: "Rakiplerle aramızdaki farkın kapanmasına şaşırdım"

İspanya Grand Prix'si sıralama turlarının ardından basına konuşan Max Verstappen, hafta sonu boyunca yaşadıkları denge sorunlarına rağmen liderlerle aradaki farkın kapanmasına şaşırdığını dile getirdi.

Son sektördeki zaman kaybı nedeniyle daha üst sıraları kaçırdığını ifade eden Hollandalı pilot, yarışın tamamen strateji ve lastik yönetimiyle ilgili olacağını vurguladı: "Araçla gerçekten çok büyük bir mücadele verdik.”

“Sıralama turlarında durum biraz daha iyiydi ama yine de rakiplerle aramızdaki farkın bu kadar kapanmasına şaşırdım.”

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

“Aracımız genel olarak biraz hassas ancak bu tempodan genel olarak memnun olabileceğimizi düşünüyorum. Tüm hafta sonu boyunca yaklaşık saniyenin onda altı veya yedisi kadar gerideydik, şimdi ise fark onda üç civarında."

"Her ne sebepleyse son turumun son sektöründe, daha iyi bir tur zamanı elde etmeye çabalarken aracı biraz fazla kaydırmaya başladım. Bu yüzden 10. ve 12. virajlarda epey zaman kaybettim.”

“Sonrasında ise hissiyat tamamen kaybolduğu için muhtemelen son virajları biraz daha temkinli geçtim. Aksi takdirde belki üçüncülük elde edilebilirdi ama günün sonunda bunun yarınki sonucumuzda çok büyük bir değişiklik yaratacağını da düşünmüyorum."

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images

"Dürüst olmak gerekirse tüm lastik çeşitleri kötü hissettiriyordu; bu yüzden bence herkes zorlanacak.”

“İş sadece kimin en çok ya da en az zorlanacağına bağlı, bunu yarın göreceğiz. İleriye bakmak istiyoruz ama yarının kolay olmayacağını da biliyoruz."