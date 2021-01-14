Verstappen: "Araçlar daha hafif olmalı"

Formula1'de araç ağırlıkları, son yıllarda büyük oranda arttı ve 746 kg'a kadar çıktı. Ayrıca sürücüler yarış boyunca çok fazla yakıt tasarrufu yapmak zorunda kalıyor.

Pist üstünde geçiş zor olduğu için sürücüler tek pit stopla yarışı tamamlamak istiyorlar ve bu da tam gaz gitmelerini zorlaştıran bir başka etken.

Max Verstappen, RacingNews365'e yaptığı açıklamada, günümüz Formula 1'inin sorunlarına değindi ve şöyle dedi: "Sorunun ne olduğunu biliyorsunuz."

"Çoğu pistte bu araçlarla öndekilere yakın gidemiyorsunuz. Bu yüzden her zaman tek pit stoplu yarışları tercih ediyorsunuz."

"Bazı pistlerde bazen yakıt tasarrufu yapmak için ayağımızı gazdan çekmek zorunda kalıyorsunuz, çünkü yakıt deposu tam gaz gidebilmeniz için gereken büyüklükte değil."

"Nürburgring'deki yarış, bu açıdan iyi bir örnekti. Son bölümde, önümüzde 12 tur vardı, araçtaki yakıt yükü azalmıştı ve hepimiz yeni lastiklerleydik. Bu sayede hepimiz gerçekten zorladık. Attığımız turlardan da anlaşılıyordu. Sıralama turlarından sadece 2-2.5 saniye yavaş kaldık, ki bu kadar kötü değildi."

"Keşke araçlar daha hafif olsaydı. Bu, lastikler için bile daha iyi olurdu."