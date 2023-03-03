Verstappen: "Aracın ne kadar hızlı olduğunu bu hafta sonu göreceğiz"

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Red Bull, Bahreyn'deki üç günlük olumlu testin ardından, bu hafta sonu gridin en hızlı takımı olacak gibi görünüyor.

Verstappen, yeni aracın her alanda daha iyi olduğunu doğruladı ancak bunu yarışta da göstermeleri gerektiğini belirtti.

Verstappen, "Gerçekten üç güzel gün geçirdik. Genel anlamda bakarsak, kış boyunca kaybettiğimiz ilerlemenin çok iyi olduğunu düşünüyorum."

"Fakat bunu bu hafta sonu da göstermemiz gerekiyor. Sadece bu hafta sonu değil, tüm sezon göstermeliyiz. Yıl boyunca gelişmeye devam etmemiz gerekiyor."

"Yeni aracın geçen yıla kıyasla her alanda daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Amacımız buydu. Her zaman daha da geliştirmeye çalışırsınız."

"Yeni araç iyi ve dengeli hissettiriyor."

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Her takım taban değişiklikleri nedeniyle performans kaybetti fakat bunu bir şekilde geri kazanmaya çalışıyorsunuz."

"Ayrıca bu yeni bir araç ve biraz denge yakalamak gerekiyor. Fakat şimdiye kadar her şey çok iyi gitti." dedi.

Verstappen, Red Bull'un diğer takımlara değil, kendisine odaklanması gerektiğini de ekliyor.

"Çok fazla hata yapmamasını sağlayan şey de bu; Biz kendimize odaklanıyoruz."

"Takımlar bize yakın fakat her şey bize bağlı. Her alanda en iyisini yapmalıyız. Çok fazla hata yapmayı göze alamayız."

"Elbette robot değiliz, hatalar olacak. Herkes hata yapar ama biz bunu en aza indirmeye çalışacağız."

"Ayrıca yıl boyunca gelişmeye devam etmek zorundayız çünkü rakiplerimiz de gelişecek. Zirvede kalmamızın tek yolu bu."

Verstappen çok rahat göründüğünün söylenmesi üzerine, "Rahatım evet fakat bunun aracımızın hızıyla ilgisi yok. Her zaman rahat kalmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Kışın iyi dinlendim, alem ve arkadaşlarımla bolca vakit geçirdim. Bir süre Formula 1'i hiç düşünmedim. Evde kaldım ve dinlendim. Şimdi ise yarışmaya hazırım." ifadelerini kullandı.