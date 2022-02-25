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Verstappen: "Aracın hissiyatı harika"

Max Verstappen, şimdiye kadar her şeyin düzgün çalıştığını ve testlerden memnun olduğunu belirtti.

Verstappen: "Aracın hissiyatı harika"
Ronald Vording
Ekleyen:
, Writer
Yardımcı Editör:
Erwin Jaeggi
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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Max Verstappen, Barselona'da 1.5 gün sürüş yaptı ve toplam 206 tur atmayı başardı.  Çarşamba günü tam gün sürüş yapan ve bu sabah direksiyona geri dönen Hollandalı sürücü, başarılı bir testi geride bıraktı.

Verstappen, sabah seansından hemen sonra yaptığı açıklamada, "Her şey yine gayet güzel gitti."

"Aslında bu sabah maalesef pek çok kırmızı bayrak vardı.  Bu nedenle de tıpkı diğer takımlar gibi tüm test programını tamamlayamadık. Buna rağmen her şey yolunda gitti."

"Her şey olması gerektiği gibi çalıştı ve araç da iyi hissettirdi. Aslında bugün ilk günün sonunda bıraktığım yerden devam ettim. Barselona'daki bu test günlerinin ana hedefi de buydu." dedi.

Red Bull, Bahreyn'de gerçekleştirilecek yarış için büyük bir güncelleme paketi hazırlıyor. Muhtemelen diğer tüm takımlar benzer bir yol izleyecek. Fakat George Russell, dünkü açıklamasında favori olarak McLaren ve Ferrari'yi işaret etmişti.

Verstappen bu konuda şöyle dedi: "Henüz tur zamanlarına bakmıyorum, bunu sadece Bahreyn'deki sıralama turlarında yapacağım."

"Aracın performansı gayet olumlu ve dengeden memnunum. Tüm bunların olumlu olduğunu söyleyebilirim, fakat nerede olduğumuzu tahmin edemem."

"Bahreyn'deki testte ve ilk yarışta, araçlar tamamen farklı görünecekler. Bu açıdan mümkün olduğunca çok tur atmaya ve aracı en iyi şekilde anlamaya odaklanıyorum." dedi.

Hollandalı sürücü, yeni araçlara dair ilk izleniminden memnun kaldı.

"Bence tek olumsuzluk aracın artık biraz daha ağır olması. Fakat bunun dışında bu yeni araçları sürmekten gayet keyif alıyorum. Denge iyi. Bu araçlar gayet dengeliler ve aynı zamanda iyi görünüyorlar." 

"Bugün birkaç aracı takip etmeye çalıştım ve izlenimim, işlerin geçen yıla göre biraz daha iyi olduğu yönündeydi."

"Yine de gerçek tablo için ilk yarışa kadar beklememiz lazım. O noktada herkes aynı lastikleri ve aynı miktarda yakıtı kullanıyor olacaklar."

"Yine de bence yeni kuralları ileri yönde atılmış bir adım."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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