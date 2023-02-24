Verstappen: "Aracın geçen yıla kıyasla daha hızlı olduğunu görmek güzel"
Red Bull pilotu Max Verstappen, Bahreyn'deki ilk günün ardından aracın genel durumundan memnun görünüyor.
Hollandalı pilot, Bahreyn'de gerçekleştirilen testlerin ilk gününde 157 tur atarak en çok mesafe tamamlayan pilot oldu.
Aynı zamanda hem sabah hem de öğleden sonra seanslarında, en hızlı dereceleri yaparak zaman tablosunda da zirvede yer aldı.
Araç genel anlamda testin en dengeli araçlarından birisiydi ve Verstappen herhangi bir sorunla karşılaşmadı.
Hollandalı pilot, tüm bunlar göz önüne alındığında genel tablodan memnun.
Verstappen, "Bizim için gerçekten iyi bir gündü."
"Uzun bir mesafe kat etmeyi umuyorduk ve neredeyse üç Grand Prix mesafesi tamamladık. Neredeyse hiç sorun yaşamadığımız için tamamen araca konsantre olduk ve çeşitli çözümler denedik."
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
"Hem öğleden sonra sıcak ve güneşli şartlarda, hem de akşam daha temsili sürüşlerde çok sayıda tur attım. Aracın geçen yıla göre daha da hızlı olduğunu görmek güzel!"
"Lastikler biraz farklı çalışıyor ama onun dışında mutluyuz."
"Bir günlük teste bakarak sezon içerisinde ne gibi sonuçlar elde edeceğinize karar vermek zordur fakat araç daha şimdiden iyi çalışıyor ve en önemlisi bu."
"Yarın öğleden sonra tekrar direksiyon başına geçeceğim. Böylelikle farklı lastikler deneyebilir ve önümüzdeki hafta yapılacak ilk yarışa hazırlanabiliriz." dedi.
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Bahreyn testlerinin 1. gününden öğrendiklerimiz
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