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Formula 1 Çin GP

Verstappen: "Aracın dengesi oldukça iyiydi"

Red Bull pilotu Max Verstappen, Çin sprint yarışında elde ettiği zaferden memnun.

Ezel Tan
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Max Verstappen, 19 turluk sprint yarışında iyi bir performans sergiledi ve önündeki isimleri teker teker geçerek zafere ulaştı.

Verstappen, ikinci sıradaki Lewis Hamilton'a karşı 13 saniyelik bir fark açarak, temposunun diğerlerinden daha üstün olduğunu da gösterdi.

Verstappen, başlangıçta Carlos Sainz'ın baskısı altındaydı ve bu konuda şöyle dedi:  "Başlangıçta kullanılmış lastiklere sahiptim fakat etrafımdaki sürücülerin çoğunun lastikleri yeniydi, bu yüzden başlangıç tempoları biraz daha iyiydi."

"İlk turlarda biraz daha fazla yol tutuşları vardı."

Verstappen ayrıca hibrit sistemin bozulmasın nedeniyle direksiyonda bazı değişiklikler yapmak zorunda kaldı.

"Bir noktada bataryam tamamen boşaldığı için direksiyon üzerinde bazı şeyleri ayarlamak zorunda kaldım."

"O noktadan sonra iyi bir batarya yüzdesine gelmek için iki veya üç tur daha atmamız gerekiyordu... Sonrasında her şey tekrar iyi çalışmaya başladı."

"Aracın dengesi oldukça iyiydi fakat bana göre, herkes ilk turdan itibaren çok zorluyordu."

"Kendi kendime bunun 18 tur boyunca devam edip etmeyeceğini sordum fakat sadece beş ya da altı tur sonra durumun hiç de öyle olmadığı ortaya çıktı!" dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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