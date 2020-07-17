Verstappen: "Aracın dengesi hiç iyi değil"

Max Verstappen, ilk antrenman seansında sekizinci en iyi zamanı yaptı ve ıslak zeminde yapılan ikinci seansta da yine geride kaldı.

Hollandalı pilot seans içerisinde birden fazla kez denge sorunundan şikayet etti ve seans sonrası verdiği demeçte, hafta sonuna iyi başlamadıklarını kabul etti.

"İlk seans o kadar da iyi gitmedi. Evet, bakabileceğimiz bir sürü veri var ama ikinci seansın yağmurlu olması üzüntü verici oldu çünkü daha fazla şeye bakabilirdik. Yine de yapacak çok işimiz var."

"O kadar da mutlu değilim ama neyse ki duruma bakmak için bir gecemiz var. Elbette bazı değişiklikler yapmalı ve yarın daha iyisini yapmaya çalışmalıyız. Genel anlamda dengeyle ilgili bir sorunumuz var. Bu yüzden bakmamız gerekiyor."

"Yarın ve sonraki günlerde, tıpkı bugünkü gibi yağmur bekleniyor. Şimdi duruma bakmak zorundayız."

"İkinci seansta istediğimiz kadar çalışamadık. Yapılması gereken çok fazla şey var ancak hava herkes için aynı. Genel olarak aracın davranışlarından memnun değilim, denge olması gereken yerde değil. Ayarları değiştireceğiz ve umarım yarın daha iyi olacak."

"Söylediğim gibi, tahminlerimize göre her gün yağmur bekleniyor."