Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
-
05 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
-
12 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
-
19 Tem
FP3:
16 Saat
:
50 Dakika
:
59 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
13 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
20 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
28 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
41 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
48 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
-
13 Eyl
Sıradaki Etkinlik
55 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
25 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
69 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
23 Eki
-
25 Eki
FP1:
97 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
30 Eki
-
01 Kas
FP1:
104 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
13 Kas
-
15 Kas
FP1:
118 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
27 Kas
-
29 Kas
FP1:
132 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Aracın dengesi hiç iyi değil"

paylaşım
yorumlar
Verstappen: "Aracın dengesi hiç iyi değil"
Ekleyen:
, Editör
17 Tem 2020 15:59

Red Bull pilotu Max Verstappen, cuma günü geride kalmalarının ardından araç dengesinin hiç de iyi olmadığını söyledi.

Max Verstappen, ilk antrenman seansında sekizinci en iyi zamanı yaptı ve ıslak zeminde yapılan ikinci seansta da yine geride kaldı.

Hollandalı pilot seans içerisinde birden fazla kez denge sorunundan şikayet etti ve seans sonrası verdiği demeçte, hafta sonuna iyi başlamadıklarını kabul etti.

"İlk seans o kadar da iyi gitmedi. Evet, bakabileceğimiz bir sürü veri var ama ikinci seansın yağmurlu olması üzüntü verici oldu çünkü daha fazla şeye bakabilirdik. Yine de yapacak çok işimiz var."

"O kadar da mutlu değilim ama neyse ki duruma bakmak için bir gecemiz var. Elbette bazı değişiklikler yapmalı ve yarın daha iyisini yapmaya çalışmalıyız. Genel anlamda dengeyle ilgili bir sorunumuz var. Bu yüzden bakmamız gerekiyor."

"Yarın ve sonraki günlerde, tıpkı bugünkü gibi yağmur bekleniyor. Şimdi duruma bakmak zorundayız."

"İkinci seansta istediğimiz kadar çalışamadık. Yapılması gereken çok fazla şey var ancak hava herkes için aynı. Genel olarak aracın davranışlarından memnun değilim, denge olması gereken yerde değil. Ayarları değiştireceğiz ve umarım yarın daha iyi olacak."

"Söylediğim gibi, tahminlerimize göre her gün yağmur bekleniyor."

 
Sonraki haber
F1, Macaristan'da yapılan COVID-19 testlerinden ikisinin pozitif çıktığını açıkladı!

Önceki haber

F1, Macaristan'da yapılan COVID-19 testlerinden ikisinin pozitif çıktığını açıkladı!

Sonraki haber

Szafnauer: "Perez ve Stroll'le kontratımız var"

Szafnauer: "Perez ve Stroll'le kontratımız var"

Çok Okunanlar Bugün

Macaristan GP 2. antrenman: Yağmurlu seansta Vettel lider!
Formula 1 / Formula 1
2s

Macaristan GP 2. antrenman: Yağmurlu seansta Vettel lider!

Vettel: "Macaristan'da biraz daha iyi görünüyoruz"
Formula 1 / Formula 1
23dk

Vettel: "Macaristan'da biraz daha iyi görünüyoruz"

2020 Macaristan GP 1. antrenman: Hamilton ve Mercedes hızlı başladı
Formula 1 / Formula 1

2020 Macaristan GP 1. antrenman: Hamilton ve Mercedes hızlı başladı

Ferrari, motor performansının teknik direktifler sonrası düştüğünü kabul etti!
Formula 1 / Formula 1
2s

Ferrari, motor performansının teknik direktifler sonrası düştüğünü kabul etti!

Verstappen: "Aracın dengesi hiç iyi değil"
Formula 1 / Formula 1
1s

Verstappen: "Aracın dengesi hiç iyi değil"

F1, Macaristan'da yapılan COVID-19 testlerinden ikisinin pozitif çıktığını açıkladı!
Formula 1 / Formula 1
1s

F1, Macaristan'da yapılan COVID-19 testlerinden ikisinin pozitif çıktığını açıkladı!

Szafnauer: "Perez ve Stroll'le kontratımız var"
Formula 1 / Formula 1
41dk

Szafnauer: "Perez ve Stroll'le kontratımız var"

Seidl: "F1, kopyalama şampiyonasına dönüşebilir"
Formula 1 / Formula 1
3s

Seidl: "F1, kopyalama şampiyonasına dönüşebilir"

Son Haberler

Vettel: "Macaristan'da biraz daha iyi görünüyoruz"
Formula 1 / Formula 1
23dk

Vettel: "Macaristan'da biraz daha iyi görünüyoruz"

Szafnauer: "Perez ve Stroll'le kontratımız var"
Formula 1 / Formula 1
41dk

Szafnauer: "Perez ve Stroll'le kontratımız var"

Verstappen: "Aracın dengesi hiç iyi değil"
Formula 1 / Formula 1
1s

Verstappen: "Aracın dengesi hiç iyi değil"

F1, Macaristan'da yapılan COVID-19 testlerinden ikisinin pozitif çıktığını açıkladı!
Formula 1 / Formula 1
1s

F1, Macaristan'da yapılan COVID-19 testlerinden ikisinin pozitif çıktığını açıkladı!

Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Macaristan GP 2. antrenman: Yağmurlu seansta Vettel lider!

2s
2
Formula 1

Vettel: "Macaristan'da biraz daha iyi görünüyoruz"

23dk
3
Formula 1

2020 Macaristan GP 1. antrenman: Hamilton ve Mercedes hızlı başladı

4
Formula 1

Ferrari, motor performansının teknik direktifler sonrası düştüğünü kabul etti!

2s
5
Formula 1

Verstappen: "Aracın dengesi hiç iyi değil"

1s

Son Videolar

Heroes: Michael Schumacher'in 7. şampiyonluğu 00:31
Formula 1

Heroes: Michael Schumacher'in 7. şampiyonluğu

Grand Prix Greats – Steiermark GP en iyi fotoğraflar 03:50
Formula 1

Grand Prix Greats – Steiermark GP en iyi fotoğraflar

F-kanal neden yasaklandı? 09:30
Formula 1

F-kanal neden yasaklandı?

Grand Prix Greats – Macaristan GP en iyi anlar 03:46
Formula 1

Grand Prix Greats – Macaristan GP en iyi anlar

Vettel için sıradaki adım ne? Autosport Podcast 42:43
Formula 1

Vettel için sıradaki adım ne? Autosport Podcast

Son Haberler

Vettel: "Macaristan'da biraz daha iyi görünüyoruz"
F1

Vettel: "Macaristan'da biraz daha iyi görünüyoruz"

Szafnauer: "Perez ve Stroll'le kontratımız var"
F1

Szafnauer: "Perez ve Stroll'le kontratımız var"

Verstappen: "Aracın dengesi hiç iyi değil"
F1

Verstappen: "Aracın dengesi hiç iyi değil"

F1, Macaristan'da yapılan COVID-19 testlerinden ikisinin pozitif çıktığını açıkladı!
F1

F1, Macaristan'da yapılan COVID-19 testlerinden ikisinin pozitif çıktığını açıkladı!

Renault: "Racing Point protestosunu, F1'in geleceği için yaptık"
F1

Renault: "Racing Point protestosunu, F1'in geleceği için yaptık"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.