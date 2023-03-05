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Verstappen: "Aracımız yarışta çok iyi"

Red Bull pilotu Max Verstappen, Red Bull RB19'un yarış temposundan övgüyle bahsetti ve yılın kalanında bu formu korumayı umduğunu dile getirdi.

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Verstappen: "Aracımız yarışta çok iyi"
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Hollandalı pilot, pazar günü gerçekleştirilen yarışa ilk sıradan başladı ve bir daha ardına hiç bakmayıp, dominant bir zafer elde etti.

Zaferlerine bir yenisini daha ekleyen Verstappen, Bahreyn'de galibiyete ulaştığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Genç sürücü, "Arayı açtığım ilk stint gerçekten çok iyiydi. İstediğim fark yarattım."

"Ondan sonrası tamamen lastiklere dikkat etmekle ilgiliydi çünkü yarışın ilerleyen bölümlerinde ne olacağını asla bilemiyorsunuz."

"Bu yüzden sadece lastiklerle doğru noktada olduğumuzdan ve onları iyi durumda tuttuğumuzdan emin olmak istedik."

"Sonunda Bahreyn'de kazanabildiğim için çok mutluyum!" dedi.

Verstappen, Cidde'deki sonraki yarışın daha zor geçebileceğini düşünüyor fakat aracına güveniyor.

"Orası çok farklı bir yer fakat bizim iyi bir yarış aracımız var."

"Tabii ki durum yarıştan yarışa değişecek ama kesinlikle -zaferler için- mücadele edebiliriz."

"Kış boyunca bize bu kadar hızlı bir yarış aracı hazırladıkları için takıma çok teşekkür ederim."

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