Verstappen: "Aracımız yarışta çok iyi"
Red Bull pilotu Max Verstappen, Red Bull RB19'un yarış temposundan övgüyle bahsetti ve yılın kalanında bu formu korumayı umduğunu dile getirdi.
Hollandalı pilot, pazar günü gerçekleştirilen yarışa ilk sıradan başladı ve bir daha ardına hiç bakmayıp, dominant bir zafer elde etti.
Zaferlerine bir yenisini daha ekleyen Verstappen, Bahreyn'de galibiyete ulaştığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.
Genç sürücü, "Arayı açtığım ilk stint gerçekten çok iyiydi. İstediğim fark yarattım."
"Ondan sonrası tamamen lastiklere dikkat etmekle ilgiliydi çünkü yarışın ilerleyen bölümlerinde ne olacağını asla bilemiyorsunuz."
"Bu yüzden sadece lastiklerle doğru noktada olduğumuzdan ve onları iyi durumda tuttuğumuzdan emin olmak istedik."
"Sonunda Bahreyn'de kazanabildiğim için çok mutluyum!" dedi.
Verstappen, Cidde'deki sonraki yarışın daha zor geçebileceğini düşünüyor fakat aracına güveniyor.
"Orası çok farklı bir yer fakat bizim iyi bir yarış aracımız var."
"Tabii ki durum yarıştan yarışa değişecek ama kesinlikle -zaferler için- mücadele edebiliriz."
"Kış boyunca bize bu kadar hızlı bir yarış aracı hazırladıkları için takıma çok teşekkür ederim."
Alonso: "Daha ilk yarışta en iyi ikinci araca sahip olmak harika"
Leclerc'in yarış dışı kalmasının sebebi yarıştan önce değişen parçalardan biri mi?
Son Haberler
Sainz: "Lastik aşınması en az geçen yılki kadar kötü"
Sainz: "Lastik aşınması en az geçen yılki kadar kötü" Sainz: "Lastik aşınması en az geçen yılki kadar kötü"
Alonso: "Bu araç henüz yeni konseptin ilk versiyonu"
Alonso: "Bu araç henüz yeni konseptin ilk versiyonu" Alonso: "Bu araç henüz yeni konseptin ilk versiyonu"
Verstappen: "Aston Martin bu yıl yarışlar kazanabilir"
Verstappen: "Aston Martin bu yıl yarışlar kazanabilir" Verstappen: "Aston Martin bu yıl yarışlar kazanabilir"
Bahreyn GP: Pilot performans puanları
Bahreyn GP: Pilot performans puanları Bahreyn GP: Pilot performans puanları
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.