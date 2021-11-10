Verstappen: "Aracımız pazar günü yeniden çok iyiydi"

Hollandalı pilot, antrenman seanslarının ardından yarışın favorisiydi ancak sıralama turlarında iki Mercedes'in ardında kalarak hayal kırıklığı yaşadı.

Pazar günkü yarışta ise durum değişti. Verstappen harika bir startla, ilk virajda iki Mercedes'i birden geçerek liderliği aldı.

Sonrasında yaklaşık 15 saniye farkla galibiyete uzandı.

Bu yılki dokuzuncu zaferinden sonra Verstappen, şöyle dedi: "Bence yarışın öne çıkan anı başlangıçtı. İlk virajda üç araç yan yana geldik. Tabii ki bu pist için tipik olan bir şey ama heyecan verici."

"Aynı zamanda gerçekten hassas olmalısınız çünkü hızlar çok yüksek ve ilk virajda fren yaparken, lastikleriniz soğuk oluyor, frenler soğuk oluyor."

"Yani orada öne geçmek çok önemliydi ve oradan sonra kendi tempomu belirleyebildim."

"Aracımız yarış boyunca çok iyiydi. Cumartesi günü olması gereken tempodan biraz uzaktı ama yarışta her şey düzelmiş gibi görünüyordu. Gerçekten iyi gidiyorduk. Burası geçmişte bizim için iyi bir pistti. Bu yüzden yarışa girerken kendime zaten güveniyordum. Yarışta bunu tekrar gördük."

"Burada yarış kazanmak ve taraftarları görmek mutluluk verici. Fakat özellikle Checo'nun kendi ülkesinde olması, oldukça özel. Bu hissi ilk defa Zandvoort yarışında ben de deneyimledim, bu tamamen başka bir şey. Kendi ülkenizde bu kadar insanın sizi desteklemesi gerçekten etkileyici. Atmosfer ve taraftarlar harikaydı."

Şampiyonada yakaladığı momentum sorulduğunda Verstappen, "Böyle bir şey olduğun (momentum) inanmıyorum. Her yarışta ayrıntılara odaklanmalıyız ve bunu cumartesi günü başaramadık. İşler çok çabuk ters veya doğru gidebiliyor. Sonuna kadar yakın ve heyecan verici bir savaş olacak. Meksika, bizim için her zaman gerçekten iyi bir pist oldu. Yani Brezilya'nın bugünkü gibi avantajlı olmayı beklemiyorum." dedi.