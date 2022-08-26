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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Verstappen: "Aracımız ilk andan itibaren iyiydi"

Max Verstappen, cuma gününün ardından RB18'in genel hissiyatından memnun olduğunu dile getirdi.

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Verstappen: "Aracımız ilk andan itibaren iyiydi"
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Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, ikinci antrenman seansında en iyi zamanın sahibi olmayı başardı ve en yakın rakibiyle arasındaki fark 0.8 saniyeydi.

Hollandalı pilot, pazar günü için grid cezası almasından ötürü cumartesi günü temel olarak yarış temposuna odaklanacak.

Fakat genel olarak cuma günü yaptıkları başlangıçtan memnun görünüyor.

Motor cezasının kendisini nasıl etkilediği sorusuna Verstappen, "Aslında çok fazla değişiklik olmadı."

"Sadece aracı mümkün olan en iyi şekilde nasıl ayarlayabiliriz, ona baktık. Bence piste çıkar çıkmaz araç oldukça iyi çalışıyordu."

"Elbette her zaman yapılması gereken bazı küçük şeyler, dengeyi artırmak için bakılması gereken noktalar oluyor fakat ilk turdan itibaren araçtan memnundum."

"Attığımız turlarda aracın iyi çalıştığını gördüm ve bu takım için pozitif bir haber."

"Herkes gibi ben de biraz daha fazla tur atmak isterdim ama şu ana kadar iyi bir başlangıç yaptık."

"Yarışta ne kadar yükseleceğimizi göreceğiz. Ne olursa olsun yükselmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

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