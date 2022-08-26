Verstappen: "Aracımız ilk andan itibaren iyiydi"
Max Verstappen, cuma gününün ardından RB18'in genel hissiyatından memnun olduğunu dile getirdi.
Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, ikinci antrenman seansında en iyi zamanın sahibi olmayı başardı ve en yakın rakibiyle arasındaki fark 0.8 saniyeydi.
Hollandalı pilot, pazar günü için grid cezası almasından ötürü cumartesi günü temel olarak yarış temposuna odaklanacak.
Fakat genel olarak cuma günü yaptıkları başlangıçtan memnun görünüyor.
Motor cezasının kendisini nasıl etkilediği sorusuna Verstappen, "Aslında çok fazla değişiklik olmadı."
"Sadece aracı mümkün olan en iyi şekilde nasıl ayarlayabiliriz, ona baktık. Bence piste çıkar çıkmaz araç oldukça iyi çalışıyordu."
"Elbette her zaman yapılması gereken bazı küçük şeyler, dengeyi artırmak için bakılması gereken noktalar oluyor fakat ilk turdan itibaren araçtan memnundum."
"Attığımız turlarda aracın iyi çalıştığını gördüm ve bu takım için pozitif bir haber."
"Herkes gibi ben de biraz daha fazla tur atmak isterdim ama şu ana kadar iyi bir başlangıç yaptık."
"Yarışta ne kadar yükseleceğimizi göreceğiz. Ne olursa olsun yükselmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.
Belçika GP 2. antrenman: Zorlu şartlarda Verstappen, Leclerc'in önünde en hızlısı
Perez: "Ritim yakalamak zordu"
Son Haberler
Alonso: "F1 anlaşmasıyla alakalı komplo teorileri üzücü ve sinir bozucu"
Fernando Alonso, 2022 Formula 1 sezonunun yaz tatilinde anlaşmalarla alakalı ortaya atılan ve içerisinde Flavio Briatore, Mark Webber ve kendisinin de yer aldığı komplo teorilerinin üzücü ve sinir bozucu olduğunu söyledi.
Verstappen: "Hafta sonunun başlangıcından itibaren araç çok iyi durumdaydı"
Red Bull pilotu Max Verstappen, hafta sonunun başlangıcından itibaren araçta kendisini iyi hissettiğini ve durumdan memnun olduğunu söyledi.
Takım arkadaşı mücadeleleri: Belçika GP
Motorsport.com Türkiye ekibi olarak Belçika GP öncesi sıralama turlarında hangi pilotların takım arkadaşının önünde olduğunu inceledik.
Bottas, 2015 Monaco GP'sinden bu yana ilk kez Q1'de elendi
Valtteri Bottas, Belçika Grand Prix'sinde ilk çeyrekte elendi. 149 yarıştır ilk defa Q1’de elenen Alfa Romeo sürücüsü, "Bu durum planlı olduğu için biraz can sıkıcı olsa da takım için en iyisini yaptım. " dedi.