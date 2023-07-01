Verstappen: "Aracımız hızlı, en önemlisi de bu"

Sprint formatının uygulandığı Avusturya'da Cuma günü gerçekleştirilen sıralamalar çok daha yakın mücadeleye sahne olmuş ve Verstappen, Ferrari pilotu Charles Leclerc'in sadece 0.048 sn farkla önünde ana yarış için pole pozisyonunu kazanmıştı.

Bugün gerçekleştirilen Sprint Shootout sıralamaları, daha öncesinde yağan yağmur nedeniyle kaygan zeminde başladı ve pist şartları gittikçe kurudu. Günün sonunda Verstappen, bugünkü sprint yarışı için pole pozisyonunu kazandı ancak dünküne kıyasla rakibi yoktu. Verstappen'in en yakın rakibi olan takım arkadaşı Sergio Perez yarım saniye geride kalırken, dün pole pozisyonu mücadelesinin diğer adayı olan Leclerc, 0.8 sn geride ancak 6. olabildi.

Sprint Shooutout sıralama seansının ardından konuşan Verstappen, "İyi bir seanstı. Tabii ki kuruyan pistte her tur, dereceler iyileşiyordu. Bu yüzden doğru zamanda pistte olmanız gerekiyordu. Bugünkü sıralamalar daha kısa olduğu için çok fazla tur atamıyorsunuz, buna rağmen iyi iş çıkardık. Aracımız iyi bir aralıktaydı, bu yüzden gerçekten mutluyum." dedi.

Farkların dünkü kadar yakın olmaması için Verstappen, "Bugün neden biraz daha farklıydı bilmiyorum. Pist tam manasıyla kuru değildi. Aracımız hızlıydı, bugün için de en önemlisi buydu. Bakalım yarış stintinde nasıl performans göstereceğiz?" şeklinde cevap verdi.

Dünkü sıralamalarda olduğu gibi sprint sıralamalarında da pist sınırları önemli konulardan birisiydi ve birçok sürücünün tur zamanı yine silindi.

Verstappen, "Evet, oldukça zor bir konu. Sıralamalarda tabii ki her zaman sınırları bulmaya çalışıyorsunuz, bu yüzden sıralamalarda bunu yönetmek doğal olarak biraz daha zor oluyor ancak yarış içerisinde bile pilotların pist sınırlarına uymasının zor olacağını düşünüyorum." dedi.