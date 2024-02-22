Verstappen: "Aracımız genel olarak çok iyi tepki veriyor"

Son 3 sezonun Dünya Şampiyonu Verstappen, 2023'te aldığı onca galibiyetin ardından yeni sezona doğal olarak en büyük favori olarak girdi.

Red Bull'un araç konseptinde yaptığı değişikliklerin ardından ortada büyük bir muamma olsa da, Verstappen günün sonunda en yakın rakibinin 1.140 sn farkla önünde en hızlı isim olmayı başardı.

Günün sonunda konuşan Verstappen, "Tekrar bir F1 aracında olmak güzel bir duygu ve bugün pistte çok eğlendim."

"Çok fazla tur attık ve araçla pek çok şey denedik, ki bu önemliydi, genel olarak nasıl gittiğinden çok mutluyum."

"Kış tatilinden sonra ilk birkaç tur sizi her zaman biraz şaşırtır ama sonra oldukça hızlı bir şekilde işlerin akışına geri dönersiniz."

"Genel olarak araç iyi tepki veriyordu ve bunun sadece bir test olduğunu düşünürsek güzel bir gün geçirdik. Yarına baktığımızda, mühendislerimizle planlarımızın ne olacağını konuşuyoruz, ancak öğleden sonra araca binmeyi dört gözle bekliyorum." dedi.

Verstappen'in sadık yardımcısı ve Red Bull yarış mühendisliği başkanı Gian Piero Lambaise de yeni araçları hakkında olumlu konuştu.

GP, "Bu yıl kış tatili oldukça kısaydı ama yine de araca harcanan emek her zamanki gibi etkileyiciydi."

"Bahreyn'e nispeten yeni bir araçla ilgili birkaç bilinmeyenle geldik, ancak ilk gün temellerin çoğunu test ettik ve ihtiyacımız olan yanıtları aldık."

"Şimdi Checo'nun sabah aracı devralacağı ikinci ve üçüncü günlere taşımak için sağlam bir temelimiz var." dedi.