Verstappen: "Aracımız çok ama çok hızlıydı"

Max Verstappen Meksika'da da kazanmaya devam etti. Yarışa üçüncü sıradan başlayan Verstappen, ilk startta liderliği almasının ardından kırmızı bayrağa kadar yarışı muazzam yönetmişti.

Kırmızı bayrağın ardından ikinci startta da hata yapmayan Hollandalı pilot, bu sezonki 16. zaferine ulaştı ve kendisine ait olan "bir sezonda en çok yarış kazanma" rekorunu yeniden kırdı. Bu, ayrıca Verstappen'in kariyerinin 51. zaferiydi ve Red Bull pilotu, bu alanda Alain Prost'u yakalamış oldu.

Yarışın ardından konuşan Verstappen, şunları söyledi: "Harika bir yarıştı. Maalesef Checo [Perez] ilk turda yarış dışı kaldı ama taraftarlar ayrılmadılar ve yarışın geri kalanını da izlediler, atmosfer tüm hafta sonu boyunca harikaydı."

"Harika bir sezonu tecrübe ediyoruz. Üçüncü başladık ama tempomuz çok çok iyiydi. Herkesten farklı bir strateji yapmayı denedik ama maalesef kırmızı bayrak yüzünden bu stratejiyi gösteremedik. Yine de sert lastiklere oldukça güçlüydük.

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19