Verstappen: "Aracı sprint yarışına göre geliştirdik"
Red Bull pilotu Max Verstappen, aracı cuma ve cumartesi günlerine kıyasla geliştirdiklerini söylüyor.
Fotoğraf: Erik Junius
Sprint sıralama turlarında pole pozisyonunu alan ancak araçtna memnun olmayan Verstappen, pazar günkü yarış öncesinde de pole pozisyonunu aldı.
Şu ana kadar yapılan üç önemli seansı da zirvede tamamlayan Hollandalı sürücü, şöyle konuştu: "Bence bu pistte her şeyin mükemmel olduğu bir tur atmak çok zor."
"Bazı nedenlerden dolayı lastiklerin tüm tur boyunca çalışmasını sağlamak oldukça zordu. Bazen ufak tefek zorluklar yaşadım ve bu da aracın dengesiz davranmasına neden oldu."
"Mükemmel bir tur atmanın çok zor olduğunu söyleyebilirim, çünkü her turda aracın nasıl davranacağını tahmin etmek gerekiyordu. Bu tür koşullarda sürüş yapmak pek de hoş değil."
"Ancak durumla başa çıktığımızı ve elimizden gelen her şeyi yaptığımızı düşünüyorum. Araç kesinlikle Cuma gününden daha iyi davrandı."
"Sadece lastikler olması gerektiği gibi çalışmıyor. Üstelik çok sıcak ve pistte çok az yol tutuş var. Tüm bu faktörler durumu zorlaştırıyor."
Aracın sprint sıralama turlarına göre daha iyi hissettirip hissettirmediği sorusuna Verstappen, "Evet. Araç biraz daha derli toplu ve öngörülebilir hissettiriyor. Umarım yarınki yarışta bana yardımcı olur." cevabını verdi.
Son olarak yarışla ilgili Verstappen, "Kontrol edebileceğimiz tek şey kendi işimiz. Bu yüzden takım kendi görevlerine odaklanacak. Aracın yarıştaki dengesinden memnun olduğum sürece sorun yok."
"Bu açıdan sprintte olduğundan biraz daha iyi olmasına ihtiyacımız var fakat aracı doğru çalışma aralığına getirirsek çok hızlı olacağımızdan eminim." dedi.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Sainz: "Bir tur daha beklesem Norris yerine ben kazanabilirdim"
Lando Norris, F1 tarihinde yarış kazanan 114. pilot oldu
Norris: "Şüpheleri haksız çıkarıdğım için mutluyum"
Miami GP zaferi sadece Norris'in değil, McLaren'ın üzerindeki yükü de hafifletmiş
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar