Verstappen: "Aracı sprint yarışına göre geliştirdik"

Sprint sıralama turlarında pole pozisyonunu alan ancak araçtna memnun olmayan Verstappen, pazar günkü yarış öncesinde de pole pozisyonunu aldı.

Şu ana kadar yapılan üç önemli seansı da zirvede tamamlayan Hollandalı sürücü, şöyle konuştu: "Bence bu pistte her şeyin mükemmel olduğu bir tur atmak çok zor."

"Bazı nedenlerden dolayı lastiklerin tüm tur boyunca çalışmasını sağlamak oldukça zordu. Bazen ufak tefek zorluklar yaşadım ve bu da aracın dengesiz davranmasına neden oldu."

"Mükemmel bir tur atmanın çok zor olduğunu söyleyebilirim, çünkü her turda aracın nasıl davranacağını tahmin etmek gerekiyordu. Bu tür koşullarda sürüş yapmak pek de hoş değil."

"Ancak durumla başa çıktığımızı ve elimizden gelen her şeyi yaptığımızı düşünüyorum. Araç kesinlikle Cuma gününden daha iyi davrandı."

"Sadece lastikler olması gerektiği gibi çalışmıyor. Üstelik çok sıcak ve pistte çok az yol tutuş var. Tüm bu faktörler durumu zorlaştırıyor."

Aracın sprint sıralama turlarına göre daha iyi hissettirip hissettirmediği sorusuna Verstappen, "Evet. Araç biraz daha derli toplu ve öngörülebilir hissettiriyor. Umarım yarınki yarışta bana yardımcı olur." cevabını verdi.

Son olarak yarışla ilgili Verstappen, "Kontrol edebileceğimiz tek şey kendi işimiz. Bu yüzden takım kendi görevlerine odaklanacak. Aracın yarıştaki dengesinden memnun olduğum sürece sorun yok."

"Bu açıdan sprintte olduğundan biraz daha iyi olmasına ihtiyacımız var fakat aracı doğru çalışma aralığına getirirsek çok hızlı olacağımızdan eminim." dedi.