Verstappen: "Daha fazlasını yapamam"

Son şampiyon Max Verstappen, Hollanda'nın ardından yine pole pozisyonu mücadelesinde yeterince iddialı değildi.



Hollandalı pilotun Q2'deki performansı iyi sayılabilecek seviyede olsa da Q3'te yeni set lastiklerle istediği tutuşu yakalayamadı ve 7. sırada kaldı.



Aracın performansında memnun olmadığını belirten Max Verstappen, sıralama turlarının ardından şunları söyledi: "Aracı dengede tutmak gerçekten zor ve bu durum lastiklerin de iyi çalışmasını engelliyor."



"Bir sorun olduğunda onu çözmeye çalışıyorsunuz ama bu sefer başka bir sorun ortaya çıkıyor."



"Q2’de performans fena değildi ancak Q3’te yeni lastiklerle işler yine kötüye gitti."



"3. antrenmanda uzun tempoda arka lastiklerin aşındığını fark ettim, bu da sürüşü daha da zorlaştırdı. Dengeli bir araç olmadan lastiklerden de tam performans beklemek mümkün değil."

"Böyle devam ederse fark kapanacak. Üstelik Mayıs ve Haziran aylarında aslında kazanamayacağımız birkaç yarışı da kazandım."

"Elimden geleni yapıyorum. Daha fazlasını yapamam."