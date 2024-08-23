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Formula 1 Hollanda GP

Verstappen: "Araç üzerindeki çalışmalarımız bu hafta başlıyor"

Red Bull pilotu Max Verstappen, aracı geliştirmek için bu hafta sonu itibariyle farklı bir yaklaşım benimseyeceklerini söyledi.

Ezel Tan
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Red Bull son yarışlarda istediği performansı gösteremedi ve bundan ötürü rakiplerinin ardına düşmüş durumda.

Red Bull'un yaz tatili sırasında RB20'ye dair bir değerlendirme yapıp yapmadığı sorusuna Verstappen şöyle yanıt verdi: "Kesinlikle yaptık."

"Açıkçası bunun üzerinde yoğun şekilde çalışıyoruz. Umarım bu hafta sonu bazı cevaplar alırız."

"Buradan yola çıkarak neler bulabileceğimizi ve araçta neleri geliştirebileceğimizi görmeye çalışacağız."

"Pek çok şeyi analiz ediyoruz ve buradan yola çıkarak ayarlamalar yapıyoruz. Bu süreç burada, Zandvoort'ta başlıyor."

"Adım adım ilerleyeceğiz, sadece birçok şeyi analiz etmemiz gerekiyor. Dediğim gibi bu süreç burada başlıyor."

Çözümlerin güncelleme mi yoksa ayarlar üzerinde çalışmak mı şeklindeki soruya Verstappen, "Her ikisi de, dürüst olmak gerekirse her şeyden biraz var."

"Ne olduğu konusunda ayrıntılara giremem ama üzerinde çalıştığımız şeyler var."

"Geçtiğimiz birkaç yıla kıyasla aracı nasıl geliştirebileceğimiz konusunda takımla daha yoğun çalıştım. Önceki yıllarda yılın bu zamanlarında aracı iyi şekilde ayarlamak biraz daha kolaydı."

"Bu bir gerçek ama tabii ki takım da bunun farkında. Bununla ilgileniyor, daha çok çözüm arıyor. Her şeyin neden biraz daha zorlaştığını anlamaya çalışıyoruz."

İkinci yarı için hedefi sorulduğunda Verstappen, "Yarış kazanmak istiyoruz. Bunun kaç tane olacağı, aracı ne kadar iyi geliştirdiğimize bağlı fakat benim kişisel hedefim yarış kazanmak." cevabını verdi.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

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