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Formula 1 / Brezilya GP / Son dakika

Verstappen: "Araç uçuyordu"

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Verstappen: "Araç uçuyordu"
Ekleyen:
, Editör
16 Kas 2019 19:51

Brezilya Grand Prix'si öncesinde pole pozisyonunu kazanan Max Verstappen, aracından çok memnun kaldığını söyledi.

Red Bull sürücüsü Verstappen, sıralama turlarındaki üç bölümü de ilk sırada tamamladı ve yarışa ilk sıradan başlama hakkını elde etti.

Aracından memnun kalan Hollandalı sürücü, “Pist sıcaklığı biraz değişkendi, bu yüzden buna göre kendimizi ayarlamamız gerekiyordu.”

“Ancak ilk seanstan itibaren araç uçuyordu ve sürmesi çok keyifliydi. Pole pozisyonunu almaktan dolayı çok mutluyum.”

“İlk denememde farklı bir çizgi denedim, ayrıca pist biraz daha sıcaktı. Bu yüzden arkadan kayma yaşadım ve biraz dışarı taştım. Ancak neyse ki ikinci turum daha iyiydi.” şeklinde konuştu.

Sıralama turlarını üçüncü sırada tamamlayan Mercedes sürücüsü Hamilton da sonuçtan memnun kaldığını söyledi.

Hamilton, “Üçüncülükten memnunum. Max’e tebrikler, harika bir tur attı.”

“3. antrenman seansında oldukça rekabetçi görünüyorduk. Sıralama turlarında ise geriledik ya da diğerleri ilerledi. Ancak yine de Ferrari’leri ayırabilmekten memnunum.”

“Bu her zaman zor. Sanırım motor gücü konusunda gerideyiz, diğerlerine göre zaman kaybediyoruz. Ancak yine de her şeyimi verdim. En iyi turum, son turumdu. Yani memnunum.” ifadelerini kullandı.

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Seri Formula 1
Etkinlik Brezilya GP
Editör Cem Özel

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