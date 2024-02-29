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Formula 1 Bahreyn GP

Verstappen: "Araç tam olarak beklediğimiz gibi çalışıyor"

Red Bull pilotu Max Verstappen, şu ana kadar yeni RB20'nin çok iyi çalıştığını kabul ediyor.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Simon Galloway / Motorsport Images

Red Bull bu yıl yeni bir konsepte geçti ve ilk testlerdeki performansları epey iyi göründü. Bugün Bahreyn'de konuşan Max Verstappen, yeni Red Bull RB20'nin şu ana kadar beklentileri karşıladığını sölyedi.

Verstappen, "Şu ana kadar pist üstünde gördüğümüz şeylerle, rüzgar tünelinde gördüğümüz şeyler hemen hemen aynı."

"Korelasyon açısından bu elbette oldukça olumlu bir haber."

"Testin gidişatından, özellikle de son gün öğleden sonra yapılan yarış simülasyonundan oldukça memnunduk."

"O turlar gerçekten iyi görünüyordu." dedi.

Fans of Max Verstappen, Red Bull Racing

Fans of Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Red Bull yeni RB20 ile cadde pistlerindeki düşük hızlı virajlarda daha iyi olmayı hedefliyordu.

Yavaş virajlarda ilerleme olup olmadığı sorusuna Verstappen, "Evet, genel olarak biraz daha fazla yol tutuş ve araçta daha iyi bir denge var."

"Bunu hissetmek elbette olumlu fakat bir cadde pistinde kerbler ve tümsekler var."

"Bunlar aracı doğru şekilde ayarlamayı zorlaştırıyor." cevabını verdi.

Alonso, geçtiğimiz günlerde 19 sürücünün tamamının "şampiyon olamayacağını bildiğini" söyleyerek, şimdiden Verstappen'in şampiyonluğunu işaret etmişti.

Bu konu sorulduğunda Verstappen, "Ne kadar yakıtla sürdüklerini ve bu tür şeyleri bilmiyorum."

"Belki de gerçekten nerede olduklarına dair daha iyi bir fikirleri vardır... Evet, şu ana kadar gösterdiklerimizden memnunuz."

"Her zaman daha fazla performans elde etmeye çalışırsınız ve bizim de testten yarış hafta sonun kadar yaptığımız şey buydu."

"Genel olarak iyi bir başlangıç yaptık ve Cuma günü nerede olduğumuzu göreceğiz." cevabını verdi.

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