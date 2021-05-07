Verstappen: "Rekabetçi görünüyoruz"

Mercedes cuma günü hem sabah hem de öğleden sonra seanslarında oldukça iyi görünürken, Red Bull pilotları geride kaldı.

Max Verstappen, ikinci seanstaki ilk denemesinde Sanal Güvenlik Aracı periyoduna denk geldiği için turunu iptal etmek zorunda kaldı. İkinci denemesinde ise 10. virajda hata yaptı ve pist dışına uçtu.

Sonuç olarak Hollandalı pilot, orta lastiklerle attığı turla günü 9. bitirdi.

Seansın ardından hatası ve günü hakkında konuşan Verstappen, "Açıkçası 10. virajı biraz genişten döndüm ve bu yüzden kirli bölgeye girdim."

"Fakat genel anlamda oldukça iyi bir günü geride bıraktığımızı düşünüyorum. Aracımız oldukça rekabetçi görünüyor ve bu yüzden yarını sabırsızlıkla bekliyorum."

"Aracımızı yarın biraz daha geliştirebiliriz fakat bugün rahatsız edici olan herhangi bir şey yoktu. Oldukça rekabetçiyiz."

"Elbette yarın ne kadar rekabetçi olacağımız her zaman olduğu gibi büyük bir soru işareti olacak fakat kendi açımızdan oldukça memnunuz."

"Her zaman gelişmek ve daha iyisini yapmak isteseniz de bugün tuhaf olan herhangi bir şey yoktu. Yarın da yine rekabetçi olduğumuzdan emin olmalıyız." dedi.

Bu yıl 10. viraj büyük oranda değiştirildi ve bazı pilotlar bu değişiklikten memnun kalmadılar.

Bu konudaki görüşü sorulduğunda Verstappen, "Virajı değiştirdikleri zaman buradaydım. Sanırım tek turda biraz daha hızlı ve biraz daha eğlenceli. Fakat atak yapma anlamında bu düzenin daha kötü olduğunu düşünüyorum." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Nikita Mazepin, Haas VF-21 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images