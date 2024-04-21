Verstappen: "Araç ne istediysam onu yaptı, harikaydı"

Hollandalı pilot, pole pozisyonundan başladığı yarışta harika bir performans sergiledi ve damalı bayrağı rahat şekilde ilk sırada gördü.

Güvenlik aracı periyotlarını çok iyi yöneten Verstappen, aracın çok iyi çalıştığına vurgu yaptı.

Verstappen şöyle dedi: "Yarış harika hissettirdi."

"Yani tüm hafta sonu inanılmaz hızlıydık. Her hamurda sürüş çok keyifliydi. Yeniden başlangıçta durumu iyi idare ettik ve araç gerçekten çok iyi yol tutuyordu."

"Araçla ne istersem yapabiliyordum. Bu tür hafta sonları geçirmek harika; bu hafta sonu yaptığımız şeyi başarmak da harika.

Son bölümde pistte parça olduğunu söyleyen Verstappen biraz endişeli gibiydi.

Bu konuda Verstappen, "Geçmişte sonlara doğru yarış dışı kaldığım bir an oldu."

"Sanırım bir araçtan kaynaklanan bazı parçalar vardı ve bunun üzerinden 300 km/s hızla geçtim."

"Lastikler soğuduğunda ve aşındığında patlamaları daha kolay oluyor. Bu yüzden iki kez kontrol etmek istedim." dedi.

Miami sorulduğunda Verstappen, "Normalde bizim için iyi bir yarış olmalı."

"Strateji açısından biraz daha basit bir yarış olacak fakat zor bir pist olduğunu biliyoruz. Bu yüzden heyecanlıyım."

"Orada her zaman oldukça çılgın bir hafta sonu oluyor. Bu yüzden yoğun bir yarış olacak." dedi.