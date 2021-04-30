Verstappen: "Araç iyi hissettiriyor fakat pist çok kaygan"

Max Verstappen bu hafta sonu Formula 1 şampiyonasına liderlik eden ilk Hollandalı pilot olabilir.

Ancak bunu başarmak için Algarve'deki pistte iki Mercedes pilotunu geride bırakması gerekecek ve cuma günü, kendisi için kolay bir hafta sonu olmayacağını gösterdi.

İlk seansta Valtteri Bottas zirvede yer alırken, ikinci seansta Lewis Hamilton zirvede yer aldı. Verstappen ise her iki seansı da ikinci bitirdi.

Seans sonrası konuşan Verstappen, pist koşullarının iyi olmadığını ancak RB16B'nin hissiyatının iyi olduğunu belirtti.

"Her şey yolundaydı. Fakat asfalt süper kaygan olduğu için sürüş yapmak gerçekten çok zordu. Durumun herkes için aynı olduğunu biliyorum fakat sürüş yapmak çok da keyifli değil."

"Aracın hissiyatı iyiydi. Yarın yapılması gereken bazı işler olduğu kesin, ancak genel olarak iyi olduğunu söyleyebilirim."

Geçen yıl sürücüler kaygan zeminde epey zorlanmışlardı.

Bu yıl durumun aynı olup olmadığı sorusuna Verstappen , "Çok benzer. Tabii ki lastiklerin değiştiğini de hesaba katmak gerek. Araçların yol tutuşu da geçen yıla göre azaldı, ancak pist çok aldatıcı."

"Bu kötü bir şey çünkü her şey tamamen lastikleri hazırlama, lastikleri ısıtma üzerine. Bu şekilde olmamalı."

"Yine de daha önce de söylediğim gibi durum herkes için aynı."

"Tempomuz var, fakat yarın öncesinde yapmamız gereken işler de var." cevabını verdi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images