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Formula 1 Çin GP

Verstappen: "Araç hiç yol tutmadı, dördüncülüğü hak ettik"

Red Bull pilotu Max Verstappen, ıslak zeminde aracın neredeyse hiç yol tutmaması nedeniyle dördüncülüğün kötü olmadığını söylüyor.

Ezel Tan
Güncel:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Max Verstappen, kuru zeminde iyi performans sergilemesine rağmen ıslak Q3'te epey zorluk çekti ve iki kez pist dışına çıktı.

Sonunda dördüncü olan Verstappen, lastikleri bir türlü ısıtamadığını belirtti.

Hollandalı pilot şöyle dedi: "İnanılmaz derecede kaygandı, lastikleri ısıtmakta çok zorlandım. Aracı pistte tutmak çok zordu."

"Lastikleri hiçbir zaman doğru aralığa getiremedim, bu yüzden buz üzerinde sürmek gibiydi."

"Haliyle sıralama sonrasında bulunduğumuz yeri hak ettiğimizi düşünüyorum. Çünkü kuru zeminde oldukça iyi göründüğümüzü düşünmeme rağmen ıslak zeminde iyi değildik."

Her şeye rağmen dördüncü oldukları için mutlu olduğunu söyleyen Verstappen, "Elbette fena değil ama burada içeriden başlamak harika değil."

"Asfalttaki bu boya nedeniyle sol kısımdaki yol tutuş seviyesi sağa kıyasla çok daha az."

"Bu yüzden mümkün olan en iyi başlangıcı yapmaya çalışmalıyız."

"Sonrasında sprintte tek set lastikle oldukça uzun bir stint atacağız ve bu da yarışı baya ilginç kılacak." diye ekledi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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