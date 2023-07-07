Verstappen: "Araç gerçekten iyi bir performans gösteriyor"
Max Verstappen, Silverstone'daki Cuma gününde aracın iyi bir performans gösterdiğinden bahsetti.
Red Bull pilotu Britanya Grand Prix'si ilk ve ikinci antrenman seanslarını zirvede tamamladı.
Verstappen, ikinci antrenman seansının başlarında birtakım zorluklar yaşasa da genel olarak iyi bir gün geçirdiklerinden bahsetti.
Verstappen, "Evet, bizim için oldukça iyi bir gündü."
"Sanırım başlangıçta pist oldukça kaygandı ama bunun nedeni lastiklere uyguladığımız yüksek basınç ve bu herkes için aynı."
"Elbette bu durum hız konusunda bize biraz daha zorluk yaratıyor, ama genel olarak aracın gerçekten iyi bir performans gösterdiğini düşünüyorum."
"Her iki seansta da gerçekten güçlü bir performans gösterdiğimiz ve programımızı tamamlayabildiğimiz için çok mutluyuz. Uzun turlar da iyi görünüyor; yani şu an için her şey olumlu." dedi.
Araçta kendini tamamen rahat hissedip hissetmediği sorulduğunda Hollandalı pilot, "Bunu yarın göreceğiz, bu tabii ki hava durumuna da bağlı olacak."
"Elbette aracı biraz daha geliştirmek istiyoruz ama genel olarak güçlü bir gün geçirdik." yanıtını verdi.
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