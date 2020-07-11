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Formula 1 / Steiermark GP / Son dakika

Verstappen: "Araç, geçen haftakine göre daha iyi hissettiriyor"

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Verstappen: "Araç, geçen haftakine göre daha iyi hissettiriyor"
Ekleyen:
, Editör
11 Tem 2020 16:09

Steiermark GP sıralama seansını ikinci sırada tamamlayan Red Bull Racing pilotu Max Verstappen, geçen haftaya göre araçta daha iyi bir hissiyat yakaladığını söyledi.

3. sıralama seansında attığı son turla beraber pole pozisyonu için yapılan savaşa dahil olan Verstappen, son turunda üçüncü sektörde büyük bir hata yaptı ve aracının kontrolünü kaybetti.

Aracına herhangi bir hasar almayan Verstappen, sıralama seansını ikinci sırada tamamladı ve yarışa, Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın yanından başlayacak. 

Verstappen, sıralama seansı hakkında şunları söyledi: "İyi bir sıralamayı geride bıraktık. Üçüncü seansta yağmur şiddetini artırmıştı ve daha sert yağmur koşullarında daha çok zorlanıyor gibi duruyorduk, bu yüzden daha fazla kızaklama olmaya başladı ve bazı birleşik virajları daha yavaş geçmek zorunda kaldım, bu yüzden çok da kolay değildi."

"Önümde tur atan pilota olabildiğince yakın durmaya çalıştım, çünkü böylece yarış çizgisinde daha az su olacaktı ve onun gittiği çizgiyi daha iyi görebilecektim, her neyse bence ikinci sıra hâlâ gayet iyi."

"Pistteki durum çok karışıktı ve son tur daha iyi olabilirdi. Lewis'i yenmek için yeterli olur muydu bilmiyorum, ancak genel olarak tempo gayet iyiydi."

Pist koşulları hakkında ise Verstappen şunları söyledi: "Görüş rezaletti, lastiklerden çıkan su spreyi nedeniyle hiçbir şey göremiyordunuz. Öndeki aracın 6 saniye gerisinde olsanız bile. Zaten frenleme noktalarını görmek yeterince zordu. Bu yüzden pist çok kötü ve korkunç bir durumdaydı."

"Ancak bu herkes için geçerliydi ve bu yüzden buna katlanmak zorundaydık. Kuru zeminde iyi bir şansımız olacağına inanıyorum ve neler olacağını göreceğiz. Bence genel olarak araç, geçen haftakine göre daha iyi bir hissiyata sahip, bu yüzden kendime güveniyorum."

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Steiermark GP
Alt-etkinlik Sıralama
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Takımlar Red Bull Racing Şimdi al
Editör Efe Kahya

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