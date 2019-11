Verstappen: "Araç çok iyiydi"

Red Bull sürücüsü Versteppen, sıralama turlarının son bölümünde en iyi zamanı elde ederek pole pozisyonunu almayı başarmıştı.

Sıralama turlarından sonra konuşan Verstappen, “Oldukça ilginç bir gündü. Pole pozisyonunu almak inanılmaz. Son yarışlarda Ferrari’nin düzlüklerde çok hızlı olduğunu biliyorduk, ancak bu şekilde geri dönüp pole pozisyonunu almak çok güzel.”

“Takıma çok teşekkür ediyorum. Her zaman çok sıkı şekilde çalıştılar ve araca yeni parçalar getirdiler ve bu, bugün çok hızlı olabileceğimizi gösterdi.”

“Gizli şekilde her zaman iyi olacağınızı umarsınız ve her zaman zorlarsınız, araçta doğru dengeyi bulmaya çalışırsınız. Ve son bölümde her şey bir araya geldi.”

“Bu pistte ikinci değil de birinci başlamak benim için biraz farklı olacak, ancak her şeyimizi vereceğiz. İyi bir aracımız var, yani startta bir şey olsa veya sıra kaybetsek bile hızlı olacağız.” ifadelerini kullandı.

Sıralama turlarını ikinci sırada tamamlayan Ferrari sürücüsü Charles Leclerc ise, “İlk tur oldukça iyiydi, ikinci turda ise aracı biraz daha dengeli yapmaya çalıştık ve bu, ilk sektörde yardımcı oldu ancak son sektör biraz zorluydu ve arka tarafı kaybettim. Bu yüzden ilk sektörde kazandığım zamanı son sektörde kaybettim.”

“Ancak Red Bull çok hızlıydı, özellikle Max çok hızlıydı ve yarınki yarış uzun olacak.”

“Start çok önemli olacak, ancak düzlük hızında çok iyiyiz. Bu yüzden umarım bunu avantaja dönüştürebiliriz.” şeklinde konuştu.