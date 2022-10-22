Verstappen: "Araç burada oldukça güçlü görünüyor"

Haberi dinle

Geçtiğimiz hafta Japonya GP'de ikinci Dünya Şampiyonluğunu elde eden pilot, aracın bu pistte oldukça güçlü göründüğünü söyledi.

Verstappen, "Bence genel olarak oldukça iyi bir gündü. Araçta birkaç şey denedik ve olumlu sonuç aldık. Araç iyi bir konumdaydı."

"Sonra tabii ki ikinci antrenmanın farklı olacağını biliyorduk ve bana burada kullanmadığımız C1 lastiğini verdiler, bu yüzden çok zorlandım. Ama en azından programı tamamladık."

"Aracın burada oldukça güçlü olduğunu söyleyebilirim."

"Tek tur performansımıza da bakacağız, ama asıl soru işareti yarış tempomuz hakkında çünkü ikinci antrenman turlarını kaçırmış olduk."

"Yine de her şeyin yolunda gideceğinden eminim." dedi.

Red Bull pilotuna, antrenman seansları öncesi yaptığı pist yürüyüşü de soruldu çünkü Hollandalı pilot, normalde pist yürüyüşü yapmayı pek sevmez.

Verstappen, "Aslında tümsekleri görmek istedim çünkü bazı bölgelerde yeniden ortaya çıkarıldıklarını söylediler, bu yüzden yürüyüşe çıkmak istedim."

"Ayrıca epeyce biftek yedikten sonra biraz yürüyüş yapmakta fayda var." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images