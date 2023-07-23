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Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Verstappen: "Araç bugün mükemmeldi"

Red Bull pilotu Max Verstappen, Macaristan'da elde ettiği zaferden çok memnun.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Macaristan'da gerçekleştirilen yarışın ilk virajında liderliği eline geçiren ve bir daha ardına bakmayan Verstappen, arka arkaya yedinci zaferini elde etti.

Şampiyonada 110 puanlık bir fark yakalayan Hollandalı sürücü, yarışın ardından şöyle konuştu: "Sonunda gerçekten iyi bir başlangıç yaptık. Bundan dolayı çok mutluyum."

"İyi bir adım atabilmek için bunun üzerinde çalışıyorduk. Bugün içeriye girdiğimde elbette o virajın benim olduğunu da biliyordum."

"Sonrasında frene biraz geç yaptım, bu araçlar çok ağırlar... Neyse ki her şey yolunda gitti. O andan itibaren kendi yarışıma odaklandım."

"Bugün araç gerçekten çok hızlıydı."

Verstappen, araç dengesinin cuma ve cumartesi günü istediği seviyede olmadığını ancak yarışta durumun değiştiğini de ekledi.

"Sanırım bu hafta sonu tek turda biraz zorlandık ama belki de bugünü olumlu etkileyen bir şeydi."

"Bugün aracım her lastikte iyiydi, lastik aşınmasına dikkat edebiliyorduk. Bu sayede bugün çok büyük bir fark yaratabildik."

Red Bull bu zaferin ardından arka arkaya 12 yarışla bu alandaki rekorun da tek sahibi oldu.

Verstappen, "Bir takım için üst üste 12 galibiyet inanılmaz bir şey. Son birkaç yıldır yaşadıklarımız inanılmaz."

"Umarım bu ivmeyi uzun süre devam ettirebiliriz."

"Ayrıca bu takımla çalışmak her zaman çok keyifli. Düne bakmak önemli çünkü çalışmaya devam etmek, her zaman daha iyisini yapmak istemek gerekiyor fakat bugün tamamen mükemmel geçti." dedi.

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