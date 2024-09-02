Verstappen: "Araç bir canavara dönüştü"
Max Verstappen, Red Bull'un geçen yılki dominasyonundan uzaklaştığını ve aracı bir "canavara" dönüştürdüklerini belirtti.
Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, in the Press Conference
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Son dünya şampiyonu Max Verstappen, geçen yılın en dominant aracını bir canavara dönüştürdüklerini itiraf etti.
Hollandalı pilot, Adrian Newey gibi önemli bir tasarımcıyı kaybetmenin bu duruma katkıda bulunduğunu ancak bu aşamada önemli olanın çözümü bulmak olduğunu söyledi.
Max Verstappen şunları söyledi: "Bu durumu tersine çevirmek için çok çalışmamız gerekecek."
"Araç bir canavara dönüştü."
"Adrian Newey'i tutmak isterdim ama şu anda mesele bu değil."
"Geçen yıl harika bir aracımız vardı, şimdi ise onu bir canavara çevirdik. Ve bunu hızlıca düzeltmeliyiz."
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