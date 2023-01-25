Verstappen, araç ayarı konusunda Ricciardo'ya veya başkasına güvenmeyecek
Max Verstappen, Daniel Ricciardo'nun varlığına rağmen simülatörde yoğun şekilde çalışma niyetinde.
Modern Formula 1'de, gerçek pistte yapılan testler minimum düzeyde tutuluyor ve bu yıl sezon başlamadan önce takımlar, sadece üç günlük bir teste sahip olacaklar.
Ancak simülatörler üzerindeki çalışmalarda herhangi bir sınır yok ve takımlar, simülatörün gerçek araçlara mümkün olduğunca yakın olmasını sağlamak adına son teknoloji ürünler kullanıyorlar.
Bu yıl tecrübeli sürücü Daniel Ricciardo, Red Bull Racing'e geri dönüyor ve yıl boyunca test/yedek pilot olarak görev alacak.
Görevleri arasında simülatörde çalışmak da var. Ancak Max Verstappen, Speedweek'e verdiği röportajda araç ayarlarını kimseye emanet etmeye niyeti olmadığını vurguladı
Verstappen, "Simülatörümüz Formula 1'in en iyilerinden biri."
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
"Üzerinde uzun saatler boyunca çalışmak zorunda kalıyoruz ama kesinlikle buna değiyor."
"Ayrıca, simülatör seanslarının diğer takımlarda olduğu gibi test sürücüleri tarafından yürütülmesini istemiyorum."
"Her şeyi kendim yapmak istiyorum, çünkü her yarışçının kendine özgü bir sürüş tarzı var." dedi.
Max'in evinde, takımların fabrikalarında bulunan pahalı ve büyük ölçekli sistemler kadar mükemmel olmasa da iyi bir simülatör var.
Verstappen, yarışçılar için çok faydalı bir aktivite olduğuna inandığı sanal yarışlar hakkında, "Bu, konsantrasyonunuzu korumanıza yardımcı oluyor. Evdeyken zaten yapacak çok fazla şey olmuyor, haliyle sanal yarış bana çok eğlenceli geliyor." dedi.
Sainz, bugün SF21 ile Fiorano'da piste çıkıyor
Haas, 2023 renk düzenini 31 Ocak'ta tanıtacak!
Son Haberler
Verstappen, 12 milyon sterlinlik özel jetine yarış simülasyonu kuruyor
Helmut Marko, Max Verstappen'in özel jetine bir yarış simülatörü kurmak gibi alışılmadık bir adım attığını açıkladı.
WSBK Jerez testi 2. gün: Toprak kazaya rağmen lider, Rea ve Bautista yakın takipteler
Şampiyon sürücümüz Toprak Razgatlıoğlu, Jerez'de gerçekleştirilen sezon öncesi testlerinin 2. gününde korkutucu bir kaza yapsa da en hızlı dereceyi kaydetmeyi başardı. Jonathan Rea ve Alvaro Bautista ise temsilcimizin hemen arkasında yer aldılar.
Wolff: "Yeni kurallar doğası gereği dominasyonları engelliyor"
Mercedes takım patronu Toto Wolff, yeni kuralların tasarlanış biçimi nedeniyle bir daha asla uzun vadeli bir dominasyonla karşılaşmayacaklarını düşünüyor.
Wolff: "Lauda gittiğinden beri F1'deki bir parçam koptu"
Mercedes takım patronu Toto Wolff, yakın arkadaşı Niki Lauda'nın yokluğunu halen yoğun şekilde hissediyor.
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.