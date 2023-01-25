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Formula 1 Haberler

Verstappen, araç ayarı konusunda Ricciardo'ya veya başkasına güvenmeyecek

Max Verstappen, Daniel Ricciardo'nun varlığına rağmen simülatörde yoğun şekilde çalışma niyetinde.

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Verstappen, araç ayarı konusunda Ricciardo'ya veya başkasına güvenmeyecek
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Modern Formula 1'de, gerçek pistte yapılan testler minimum düzeyde tutuluyor ve bu yıl sezon başlamadan önce takımlar, sadece üç günlük bir teste sahip olacaklar.

Ancak simülatörler üzerindeki çalışmalarda herhangi bir sınır yok ve takımlar, simülatörün gerçek araçlara mümkün olduğunca yakın olmasını sağlamak adına son teknoloji ürünler kullanıyorlar.

Bu yıl tecrübeli sürücü Daniel Ricciardo, Red Bull Racing'e geri dönüyor ve yıl boyunca test/yedek pilot olarak görev alacak.

Görevleri arasında simülatörde çalışmak da var. Ancak Max Verstappen, Speedweek'e verdiği röportajda araç ayarlarını kimseye emanet etmeye niyeti olmadığını vurguladı

Verstappen, "Simülatörümüz Formula 1'in en iyilerinden biri."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Üzerinde uzun saatler boyunca çalışmak zorunda kalıyoruz ama kesinlikle buna değiyor."

"Ayrıca, simülatör seanslarının diğer takımlarda olduğu gibi test sürücüleri tarafından yürütülmesini istemiyorum."

"Her şeyi kendim yapmak istiyorum, çünkü her yarışçının kendine özgü bir sürüş tarzı var." dedi.

Max'in evinde, takımların fabrikalarında bulunan pahalı ve büyük ölçekli sistemler kadar mükemmel olmasa da iyi bir simülatör var.

Verstappen, yarışçılar için çok faydalı bir aktivite olduğuna inandığı sanal yarışlar hakkında, "Bu, konsantrasyonunuzu korumanıza yardımcı oluyor. Evdeyken zaten yapacak çok fazla şey olmuyor, haliyle sanal yarış bana çok eğlenceli geliyor." dedi.

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