Verstappen, araç ağırlıklarının yakın zamanda düşeceğini sanmıyor
Max Verstappen, yeni araçların fazla ağır olduğunu tekrarlıyor ancak güvenlik nedeniyle hızlı bir çözüm bulunabileceğini düşünmüyor.
Son yıllarda pilotların F1 araçlarına yönelik en büyük şikayetleri ağırlık. Her kural değişikliğinde daha da ağırlaşan araçlar, 2022 sezonuyla birlikte 46 kilogram daha ağırlaşarak 798 kilogram gibi yüksek bir minimum ağırlık seviyesine ulaştı. Buna yarışa başlamak için gereken 110 kilogram yakıt da eklenince, bir F1 aracı start anında 900 kilogramı aşkın bir ağırlığa sahip oluyor.
Bir kıyas yapmak gerekirse, minimum araç ağırlıkları -yakıtsız halleriyle- 2008 sezonunda 595, 2013 sezonunda ise 642 kilogram idi, dolayısıyla ciddi bir artıştan bahsetmemiz mümkün.
Motorsport.com tarafından yeni araçlarla ilgili düşünceleri sorulan Verstappen de ağırlıktan şikayetçiydi, ancak bunun sebebinin ağırlıklı olarak güvenlik olduğunu bildiği için hızlı bir çözüm bulunabileceğini düşünmüyor.
Verstappen, "Yeni kurallarla birlikte öndeki aracı takip etmek kolaylaştı, bu olumlu. Ancak araçlar son derece ağır, bu hiç iyi bir şey değil ve hızlı bir şekilde çözülebileceğini hiç sanmıyorum.
"Yine de birçok şeyin daha iyiye gittiğini söyleyebiliriz. Son aşamada ne daha iyi olacağını tahmin etmek zor, ancak yine de daha kaliteli yarışlar çıkarma şansımız var."
Şunu da söylemeliyim ki bazı pistlerde öndeki aracı takip etmek halen çok zor, ama bu aynı zamanda lastiklerin aşırı ısınması ve benzeri şeylerle de bağlantılı, bu yüzden bakılması gereken birkaç faktör daha var." dedi.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
Photo by: Red Bull Content Pool
Verstappen'in bu düşünceleri birçok pilot tarafından da kabul görmekte. Örneğin Aston Martin pilotu Lance Stroll, ağırlıkların azaltılması ve araçların gelecekte daha çevik hale getirilmesi gerektiğini düşünüyor.
Stroll, "Araçların çok ağırlaştığını düşünüyorum ve bunun önümüzdeki yıllarda biraz olsun iyileştirildiğini görmek istiyorum."
"Kesinlikle değiştirebileceğimiz ve daha iyisini yapabileceğimiz pek çok şey var, ancak kişisel olarak çok güzel olacağını düşündüğüm bir şey de mevcut; araçların sürüşünü daha eğlenceli ve genel olarak daha çevik hale getirmek."
Son olarak George Russell, "Lance ve Max'in dediği gibi, daha hafif arabalar harika olurdu, ancak dünyadaki her şeye sahip olamazsınız."
"Araçların ağırlaşmasının ana sebebi güvenlik, bu yüzden tam olarak ne yapılabileceğini bilmiyorum. Araçlarda değiştirilmesini istediğim özel bir parça seçemiyorum, çok fazla taviz vermemiz gerekiyor." dedi.
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