Formula 1

Verstappen: “Antonelli özel bir yetenek ancak motive olmak için ona ihtiyacım yok”

Max Verstappen, Andrea Kimi Antonelli’nin yeteneğine ve bu sezonki performansına övgüler yağdırırken, genç İtalyan pilotun kendisi için ekstra bir motivasyon kaynağı olmadığını söyledi.

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 18 Kas 2026 07:25

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Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Max Verstappen ile Formula 1’in yeni dünya şampiyonu Andrea Kimi Antonelli arasındaki karşılıklı saygı ve dostluk dikkat çekiyor. Hollandalı pilot, genç Mercedes sürücüsünü sık sık övgüyle anarken, Antonelli de 2027 sezonunda en büyük rakiplerinden biri olarak Verstappen’i gösteriyor.

İki pilot henüz şampiyonluk mücadelesinde doğrudan karşı karşıya gelmedi. Red Bull ve Verstappen, bu sezon rekabetçi seviyeye şampiyonluk mücadelesini tehdit edebilecek kadar erken ulaşamadı. Ancak 2027 sezonunda ikili arasında daha yakın bir mücadele yaşanması bekleniyor.

Las Vegas Grand Prix'si öncesinde ESPN'e konuşan Verstappen'e, Antonelli'nin başarısının kendisini daha fazla motive edip etmediği soruldu.

Hollandalı pilot, bunun kendisi için belirleyici olmadığını vurguladı: “Antonelli'nin başarısı beni motive ediyor mu? Pek sayılmaz. Rekorlara çok fazla önem veren biri değilim. Ben sadece iyi sonuçlar elde etmek istiyorum. Bunun yanında bir rekor da gelirse ne âlâ. Ancak istatistiklerin veya benzeri şeylerin peşinden koşan biri değilim."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Tek istediğim iyi bir iş çıkarmak, hafta sonunu performansımı en üst düzeye çıkardığımı bilerek tamamlamak ve eve memnun şekilde dönmek. Dolayısıyla beni motive edecek veya ilerlememi sağlayacak başka birine ihtiyacım yok. Formula 1'deki geleceğime ve ne kadar süre yarışacağıma karar verebilecek tek kişi benim.”

Verstappen, bu sözlerinin Antonelli'ye yönelik bir saygısızlık olarak yorumlanmaması gerektiğini belirtecek şekilde genç pilota övgülerde bulunmayı da sürdürdü.

“Bence onu diğer birçok pilottan ayıran şey, ortalamanın üzerinde bir yeteneğe sahip olması. Bu da onu daha iyi bir pilot haline getiriyor."

“Bu yaşta, bu sezon ortaya koyduğu performansları sergileyebilmesi gerçekten etkileyici. Büyük hatalar yapmadı, baskıyı yönetebildi ve yanında deneyimli bir takım arkadaşı varken şampiyonluk için mücadele etti. Bence bunun üstesinden çok iyi geldi."

“Çocukluğundan beri özel bir yeteneğe sahip olduğu belliydi. Elbette yıllar içinde işlerin nasıl gelişeceğini önceden bilemezsiniz. Ancak bu yıl inanılmaz bir iş çıkardı ve bundan sonra yalnızca gelişmesini bekliyorum."

“Hayatta ve yarışlarda daha fazla deneyim kazandıkça daha da iyi olacaktır. Henüz ikinci sezonunda. Kendi ikinci sezonumu düşündüğümde, gelişmek için hâlâ çok fazla alan olduğunu söyleyebilirim.”

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