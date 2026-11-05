Formula 1

Verstappen: "Antonelli oldukça mütevazı ve samimi biri"

Max Verstappen, 20 yaşında dünya şampiyonluğuna ulaşan Kimi Antonelli'nin mütevazı kişiliğini takdir ettiğini söyledi.

Ronald Vording Zeynep Taş

Yayın tarihi: 5 Kas 2026 17:45

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Meksika Grand Prix'sinin ardından Kimi Antonelli, Formula 1 tarihinin en genç dünya şampiyonu olarak tarihe geçti.

Mevcut süper lisans kuralları göz önüne alındığında, Antonelli'nin 20 yıl, 2 ay ve 7 günlük rekorunu daha da aşağı çekmek oldukça zor görünüyor.

Antonelli'nin başarısının ne kadar özel olduğunu ortaya koyan bu tablonun ardından Max Verstappen, İtalyan pilot henüz şampiyonluğunu ilan etmeden önce kendisini diğer genç sürücülerden ayıran özelliğin ne olduğu sorusuna şu yanıtı vermişti: "Yetenek."

"Bu kesinlikle çok yardımcı oluyor. Ayrıca babasının da çok genç yaşlardan itibaren ona doğru rehberliği sağladığını düşünüyorum. Babası, ortalama bir babaya kıyasla yarış hakkında çok daha fazla şey biliyor. Oğlunuz da çok büyük bir yeteneğe sahipse bu zaten size önemli bir avantaj sağlıyor."

Marco Antonelli'nin rehberliğinin yanı sıra Mercedes'in güveni ve desteği de genç pilotun gelişiminde önemli rol oynadı. Takım patronu Toto Wolff, geçen yıl yaşanan zorlu dönemlerde bile genç pilotunun arkasında dururken, deneyimli Peter Bonnington'ın da aralarında bulunduğu güçlü bir ekiple çalışması Antonelli için mümkün olan en iyi ortamı oluşturdu.

Verstappen'e, Antonelli'nin 20 yaşındayken kendisinde bulunmayan hangi özelliğe sahip olduğu sorulduğunda ise Hollandalı pilot, verdiği yanıtla herkesi güldürdü: "İtalyanca konuşuyor!"

Red Bull pilotu, iki sürücünün kariyerlerinin başlangıç koşullarının aslında karşılaştırılamayacağını da vurguladı.

"İkisini karşılaştıramazsınız. Ben Formula 1'e 17 yaşında başladım ve çok uzun bir süre şampiyonluk için mücadele edebileceğim bir araç kullanmadım. Açıkçası en büyük sorun buydu. Ancak Kimi'nin bu yaşta bu kadar başarılı olması gerçekten çok etkileyici."

"Geçen yıl onun için bazı açılardan zordu. Ancak insan böyle dönemlerden de öğreniyor. Gelişmek için bunların yaşanması gerekiyor. Çaylak sezonunda bu tamamen normal."

"Üst düzey bir takımda yarıştığınızda her şey çok daha yakından inceleniyor. Gözlerden uzakta gelişmek pek mümkün olmuyor. Ancak o, bu süreci çok iyi yönetti ve bu yıla güçlü bir şekilde girdi. Sezonun ilk anından itibaren rekabetçiydi."

Verstappen, Antonelli'nin sürüş yeteneklerinin yanı sıra başka bir özelliğini daha önemli buluyor: Genç pilotun kişiliği ve şöhretten etkilenmemesi.

Antonelli'nin ayakları yere basan, mütevazı bir insan olduğunu belirten Verstappen, en çok takdir ettiği yönün de bu olduğunu söyledi: "O mütevazı bir insan. Kendini bir rock yıldızı ya da süperstar gibi görmüyor, oldukça samimi biri. İyi bir kalbi var ve bunu gerçekten takdir ediyorum."

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

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- Motorsport.com Ekibi

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