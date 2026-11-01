Formula 1 Meksika GP
Verstappen: “Antonelli ile gurur duyuyorum”
Meksika GP zaferine ulaşan Max Verstappen, yeni dünya şampiyonu Kimi Antonelli'nin genç yaşta sergilediği performansa hayran kaldığını söyledi.
Neşe Akkoyun
Düzenlendi: 1 Kas 2026 22:43
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images
Meksika Grand Prix'sinde damalı bayrağı ilk sırada görerek zafere uzanan Max Verstappen, yarışın ardından kariyerinin ilk dünya şampiyonluğunu ilan eden genç pilot Kimi Antonelli'yi tebrik etti.
Meksika zaferinin ardından podyumda konuşan Verstappen şunları söyledi: "Gerçekten inanılmaz bir durum.”
“Bu kadar genç bir yaşta çıkıp böyle muazzam bir sezon geçirmek ve bunu başarmak tek kelimeyle çok ama çok etkileyici.”
“Bütün takımının onunla birlikte bu zaferi kutladığını görmek harika, üstelik ailesi de bu özel anda burada onun yanında. Bugünün onun için duygu dolu bir gün olduğuna eminim ve Antonelli ile gerçekten gurur duyuyorum."
"Bugün pistte her şey gerçekten çok karmaşık ve hareketliydi. Zaten ilk start anı ve attığım o harika ilk tur benim için yarışın kaderini belirledi diyebilirim."
"Sonrasında rakiplerimizden biraz daha farklı bir strateji izledik."
"Saf tempo anlamında biraz geride kaldığımızı kabul ediyorum ama pes etmeyip yarışa tutunduk ve doğru anlarda doğru kararları vermeyi başardık."
"Tabii ki Charles Leclerc'e verilen ceza bizi liderlik pozisyonuna taşıdı, fakat sonrasında rakiplerimizle yakın mücadelelere girdik."
"Gerçekten zorlu bir yarıştı; son turlarda Lewis'ı arkamda tutabilmek için direksiyon başında adeta ecel terleri döktüm."
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- Motorsport.com Ekibi
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