Verstappen: "Amacım bu yarışı kazanmak"

Red Bull pilotu Max Verstappen, cumartesi günü gerçekleştirilen sıralama turlarının son bölümünde, en hızlı turla geliyordu ancak aracının kontrolünü son virajda kaybetti ve bariyerlere çarptı.

Hollandalı pilot, bu olayın ardından turu tamamlayamadı ve yarışa üçüncü başlayacak.

Verstappen şöyle dedi: "Açıkçası orada ne olduğunu bilmiyorum. Bana o virajda, her zamankiyle aynı yerde fren yapmışım gibi geldi. Lastikleri biraz kilitledim ve yine de turu tamamlamaya çalıştım. Ancak viraj çıkışında bariyere çarpınca, devam edemedim."

"Tabii ki çok üzgünüm. Araç sıralama turlarında çok hızlıydı, her şey yolundaymış gibi görünüyordu. İlk iki seansta trafik ve diğer şeyler yüzünden mükemmel bir tur atmak zordu. Son bölümde her şey yolunda gitti ve ne yazık ki o turu da tamamlayamadım. Bu, çok can sıkıcı."

"En azından burada mücadelede olabiliriz gibi görünüyor. Katar'da hız eksikliğimiz vardı ama Cidde'de aracımız daha iyi çalışıyor. Umarım yarışta rakiplerimizi takip etmek mümkün olur. Sonrasında durumu telafi etmeye çalışacağız."

Verstappen, geçişin kolay olup olmayacağı sorusuna şöyle yanıt verdi: "Bilemiyorum. Burada henüz rakiplerimi takip etme şansım olmadı. Fakat umarım her şey yolunda gider."

"Ayrıca tek konu bu değil. Kimse lastiklerin nasıl davranacağını bilmiyor. Elbette pole pozisyonundan başlamak isterdim ve şimdi üçüncü başlıyorum, ki bu da işi zorlaştırıyor. Yine de hiçbir şey imkansız değil."

"Amacım açık: Yarışın kazanmaya çalışacağım."

İyi bir turla geldiğini bilip bilmediği sorusuna Verstappen, "İyi bir tura sahip olduğumu görüyordum. Turumu 0.3 saniye civarında geliştirmiştim, son virajda biraz daha fazlasını bulabileceğimi düşündüm fakat nedense laktikleri kilitledim. Belki de daha geç yavaşladım bilmiyorum, bakmam gerek. Fakat bunun öncesinde harika bir turum vardı ve bundan keyif alıyordum. Şimdiki gibi zorlu bir mücadelede ilk sıradan başlamak istiyordum fakat pazar günü savaşma fırsatımız var." yanıtını verdi.

Pistin tehlikeli olduğuna inanıp inanmadığı sorusuna Verstappen, "Yarışın başlangıcında veya herhangi bir anında, herhangi bir araç sağdaki duvara çarparsa piste sekebilir ve ardından ciddi bir kaza olabilir. Eau Rouge gibi düşünün. Şimdi Spa'da o virajı tekrar yapıyorlar ve orayı daha güvenli hale getiriyorlar. Burada sürüş yapmak çok keyifli ama trafikten dolayı kör virajlar çok zor oluyor." dedi.

Şampiyonluk savaşına rağmen rahatlığı sorulduğunda Verstappen, "Beni tanıyanlar, yarışmaya başladığım günden beri böyle olduğumu bilirler. Sıralama turlarından sonra kendi performansımdan memnun değilim ancak hâlâ her şeyin olabileceği iki yarış var. Araçta kendimi rahat hissediyorum, neyse ki burada rekabetçiyiz, hız açısından daha geride olduğumuz Katar gibi değil."

"Bu, harika bir mücadele ve bunu takip etmek güzel çünkü her seansın başında hangi takımın önde olacağını bilmiyorsunuz. Bence herkes bunu seviyor, umarım yarışta da aynısı olur." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Nikita Mazepin, Haas VF-21 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images