Verstappen, altı haftada 10 kilo vermiş!

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Max Verstappen, Bahreyn testleri için padoka geldiğinde, oldukça mutlu görünüyordu fakat aynı zamanda fiziksel açıdan da değişmiş durumdaydı.

Hollandalı pilotun yüzüne bakanlar, inceldiğini fark etti ve bu da beraberinde ne kadar kilo verdiği sorularını getirdi.

Hollandalı De Telegraaf gazetesi, Verstappen'in yeni yıl tatilinin ardından yoğun şekilde antrenman yaptığını ve altı haftada 10 kilo verdiğini bildirdi.

Görünüşe bakılırsa genç sürücü, sezon bittikten sonra epey kilo aldı ve yeni sezona hazırlanırken, tüm bu kiloları fazlasıyla verdi.

Verstappen, "Sezon bittikten sonra bir ay boyunca kendime dinlenme ve ne istersem yiyip içme fırsatı tanıyorum.” "Fakat şu anki kilom geçen yılla aynı. Kış boyunca biraz kilo aldım fakat bunu antrenmanla vermeyi seviyorum."

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Pek çok insan fit göründüğümü söylüyor, yüzüm de öyle ama bilmiyorum. Kilo açısından durum aynı." dedi. Kışın ne kadar kilo aldığı sorusuna Verstappen, "Oldukça fazlaydı, bir önceki yıldan daha fazla. Fakat bunu tekrar yapmayı ve kendime zarar vermeyi seviyorum! (gülüyor)" "Bütün yıl kilomun altındaymışım gibi hissediyorum. Yılın bir ayı da yemeklerin tadını çıkarıyorum." "Bu konuda herkes farklı. Bazı insanlar bütün yıl boyunca sabit kalmaktan keyif alıyor ve ben de sezon bittikten sonra -belli bir süre- antrenman yapmamaktan hoşlanıyorum." "Ocak ayında yeniden başladığımda, kilo vermek ve forma girmek için, tam gaz moda geri dönüyorum." dedi. Red Bull Racing sürücüsü, bu yıl Avrupa yarışlarında, kendi karavanında kalacağını söylüyor.