Verstappen, Alonso'ya hayranlık duyuyor

Fernando Alonso ve Max Verstappen, bu yıl gridde birbirleriyle iyi şekilde anlaşan pilotların başında geliyorlar.

İkili çoğu hafta sonunda, padokta birlikte vakit geçiriyor ve yarış öncesi geçit törenlerine beraber katılıyorlar.

Alonso şimdiye kadar Verstappen hakkında hep pozitif konuştu ve şimdi de aynı şeyi, 2021 Dünya Şampiyonu yaptı.

24 yaşındaki Verstappen, CarNext ile yaptığı röportajda, ”Şu anda Fernando ile gerçekten iyi bir dostluğum var. Kartingde yarışırken onun tarzını zaten çok beğeniyordum. Çünkü o, asla pes etmeyen gerçek bir savaşçı."

"Maalesef son birkaç yıldır, iyi bir aracı olmadığı için ön tarafta mücadele edemedi."

"Fakat onun tutumunu ve yaklaşımını seviyorum. Gerçekten çok odaklanmış durumda. Aynı zamanda yaşına göre sahip olduğu enerji ve motivasyon etkileyici. Formula 1'de hâlâ yukarılarda olmayı, daha uzun süre orada kalmayı ve her zaman kazanmayı istiyor."

“Hep elinden gelenin en iyisini yapmayı istiyor. Benim için bunu görmek gerçekten çok güzel.” dedi.

Alonso ve Verstappen, aynı pisti paylaşsalar da nadiren birbirleriyle yarıştılar. Bu yüzden birbirleriyle yarışmanın nasıl bir şey olduğunu pek bilmiyorlar. Bu da ikili arasındaki ilişkiye katkıda bulunuyor.

Verstappen, eğer Alonso hızlı bir araca sahip olur ve önde birlikte yarışırlarsa, işlerin değişebileceğini kabul ediyor ancak Alpine'in kendisine hak ettiği aracı vermesini umuyor.

Verstappen, “Eğer öyle o zaman tabii ki tamamen farklı bir durum olur . Fakat yine de birbirimize çok saygı duyacağız."

"Şahsen onu ön tarafta görmek istiyorum çünkü çifte dünya şampiyonu olarak bunu gerçekten hak ettiğini düşünüyorum."

“Fakat dediğim gibi, onunla konuşmak ve belli konular hakkındaki düşüncelerini dinlemek gerçekten çok güzel." dedi.

Fernando Alonso, Alpine F1, and Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images