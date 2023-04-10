Verstappen: "Alonso'nun yarış kazanmasını isterim"
Fernando Alonso'nun 2023 temposunun ardından pek çok taraftar Alonso'nun F1'de uzun zamandır beklenen 33. yarış zaferini elde etme olasılığını konuşuyor. Max Verstappen de İspanyol pilotun bunu başarabileceğini umuyor.
İspanyol pilot en son 2013 İspanya Grand Prix'sinde zafere ulaşmıştı. Bu da galibiyetinin 10. yıldönümüne hızla yaklaştığı anlamına geliyor.
Bununla birlikte, Alonso ve Aston Martin'in 2023'te şimdiye kadar üç podyumla sonuçlanan güçlü formuyla, birçok taraftar Alonso'nun altındaki araçla galibiyet elde edebileceğini düşünüyor.
Bunun gerçekleşmesini umanlar arasında Verstappen de var.
Hollandalı pilot, "Bence Fernando çoktan şimdiye kadar kazandığından çok daha fazla yarış kazanmalıydı."
"Bence çok daha fazlasını hak ediyor. Onun 33. yarışı kazandığını görmek beni oldukça mutlu ederdi."
"Ben de onun daha fazla yarış kazandığını görmek isterim, bunu önümüzdeki yarışlarda göreceğiz." dedi.
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