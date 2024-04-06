Verstappen'den Alonso yorumu: "Red Bull'un 42 yaşında biriyle anlaşması tuhaf olur"

Alonso'nun şu anda gelecek sezon için bir sözleşmesi yok ve ya emekli olacağı ya da Aston Martin'den ayrılacağı konuşuluyor.

İki kez dünya şampiyonu Alonso, yaz tatilinden önce F1'de devam edip etmeyeceği konusundaki niai kararını vereceğini vurguladı.

Alonso'nun Mercedes için bir seçenek olduğu söylenirken, Red Bull ihtimalinin kararında etkili olabileceğini ima etti.

Sergio Perez'in sözleşmesinin bu yılın sonunda sona ermesi nedeniyle Red Bull'un 2025 için zaten boş bir koltuk var.

Red Bull, 2020 sonunda Alex Albon'un yerine Perez ile anlaşarak kendi bünyesindeki isimleri takıma getirme geleneğini bozmuştu.

Olası Alonso anlaşması hakkında konuşan üç kez dünya şampiyonu Verstappen, bu ihtimalden korkmasa da, takımın planlarına uymayacağını dile getirdi.

Verstappen, Dutch De Limburger'e şöyle konuştu: "Yanımda kimin oturacağı umurumda değil. Bunu takıma da söyledim."

"Her zaman kendime inanıyorum ve herkesi yenebileceğimi düşünüyorum. Fakat 42 yaşında bir pilotla anlaşmak bana garip geliyor."

"Red Bull her zaman genç pilotları yetiştirme geleneğine sahip oldu."

"Sergio ile anlaşmak, bu eğilime uymadı ve 42 yaşındaki bir sürücü ile anlaşmak da aynı olacak."

"Fernando ile anlaşabilirim, konu bu değil. Şahsen takımın geleceğini düşünüyorum."

"Nihayetinde kimin nerede süreceğine karar vermek onlara kalmış."