Verstappen: "Alonso'nun kazanmasını isterim"
Red Bull pilotu Max Verstappen, Fernando Alonso'nun galibiyet alması halinde mutlu olacağını söylüyor.
Cumartesi günü iki dünya şampiyonu arasında kıran kıran bir pole pozisyonu savaşı vardı ve ikilinin pazar günü yine galibiyet için çekişmesi bekleniyor.
Fakat Fernando Alonso basın toplantısında pazar günü kazanmak için "Max'in yardımına ihtiyacı olduğunu" söyledi.
Bunun üzerine Verstappen'e Alonso'ya yardım edip etmeyeceği soruldu.
Verstappen, "Fernando'nun kazanmasını isterim ama aynı zamanda kendim de kazanmak istiyorum. Bu zor bir durum! (Gülüyor)" diye yanıt verdi.
Sonrasında Verstappen, "Fernando'nun performansı benim için sürpriz değil. Ben onu izleyerek büyüdüm ve tarzını seviyordum. 41 yaşında olmasına rağmen hâlâ burada olması çok etkileyici."
"Bence dışarıdaki herkes için harika bir örnek. Eğer motive kalırsanız, kendinize inanırsanız, size gelen fırsatları değerlendirirseniz, o zaman şu an yaptıklarını siz de yapabilirsiniz."
"Fakat tabii ki bunun için gerçekten büyük bir saf yeteneğe ihtiyacınız var." diye ekledi.
Verstappen, 78 turluk yarışa giderken endişesinin tam olarak ne olduğu sorusuna şöyle yanıt verdi: "Yarış bence iyi geçmeli. Önemli olan temiz şekilde başlamak."
"Monako'da hep bir kaos oluyor fakat yarışı hızımız ve genel olarak aracın lastikler üzerindeki davranışları iyi."
"Burada tüm mesele her şeyi bir araya getirmekti ve aracımızın karakteristik özelikleri nedeniyle Monako'da bunun bizim için biraz daha zor olacağını biliyordum."
"Yine de burada birinci olmak tüm takım için harika."
Monako GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler
Alonso: "Yarış sakin geçerse bu pozisyonlarda kalacağız"
Son Haberler
Perez: "Yaptığım hatanın bedelini ödedik"
Perez: "Yaptığım hatanın bedelini ödedik" Perez: "Yaptığım hatanın bedelini ödedik"
Russell: "Yaptığım hata üçüncülüğe mal oldu"
Russell: "Yaptığım hata üçüncülüğe mal oldu" Russell: "Yaptığım hata üçüncülüğe mal oldu"
Leclerc: "Güvenlik aracı çıkar diye umduk fakat çıkmadı"
Leclerc: "Güvenlik aracı çıkar diye umduk fakat çıkmadı" Leclerc: "Güvenlik aracı çıkar diye umduk fakat çıkmadı"
Hamilton: "Ferrarileri geride bırakmak harikaydı"
Hamilton: "Ferrarileri geride bırakmak harikaydı" Hamilton: "Ferrarileri geride bırakmak harikaydı"
Perez: "Yaptığım hatanın bedelini ödedik"
Perez: "Yaptığım hatanın bedelini ödedik" Perez: "Yaptığım hatanın bedelini ödedik"
Russell: "Yaptığım hata üçüncülüğe mal oldu"
Russell: "Yaptığım hata üçüncülüğe mal oldu" Russell: "Yaptığım hata üçüncülüğe mal oldu"
Leclerc: "Güvenlik aracı çıkar diye umduk fakat çıkmadı"
Leclerc: "Güvenlik aracı çıkar diye umduk fakat çıkmadı" Leclerc: "Güvenlik aracı çıkar diye umduk fakat çıkmadı"
Hamilton: "Ferrarileri geride bırakmak harikaydı"
Hamilton: "Ferrarileri geride bırakmak harikaydı" Hamilton: "Ferrarileri geride bırakmak harikaydı"
Alonso: "Kolay bir yarış değildi"
Alonso: "Kolay bir yarış değildi" Alonso: "Kolay bir yarış değildi"
Ocon: "İnanılmaz bir hafta sonuydu!"
Ocon: "İnanılmaz bir hafta sonuydu!" Ocon: "İnanılmaz bir hafta sonuydu!"
Verstappen: "Hava koşullarına rağmen sakin kalmayı başardık"
Verstappen: "Hava koşullarına rağmen sakin kalmayı başardık" Verstappen: "Hava koşullarına rağmen sakin kalmayı başardık"
Monako'da günün pilotu Ocon oldu
Monako'da günün pilotu Ocon oldu Monako'da günün pilotu Ocon oldu
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.