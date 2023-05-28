Verstappen: "Alonso'nun kazanmasını isterim"

Cumartesi günü iki dünya şampiyonu arasında kıran kıran bir pole pozisyonu savaşı vardı ve ikilinin pazar günü yine galibiyet için çekişmesi bekleniyor.

Fakat Fernando Alonso basın toplantısında pazar günü kazanmak için "Max'in yardımına ihtiyacı olduğunu" söyledi.

Bunun üzerine Verstappen'e Alonso'ya yardım edip etmeyeceği soruldu.

Verstappen, "Fernando'nun kazanmasını isterim ama aynı zamanda kendim de kazanmak istiyorum. Bu zor bir durum! (Gülüyor)" diye yanıt verdi.

Sonrasında Verstappen, "Fernando'nun performansı benim için sürpriz değil. Ben onu izleyerek büyüdüm ve tarzını seviyordum. 41 yaşında olmasına rağmen hâlâ burada olması çok etkileyici."

"Bence dışarıdaki herkes için harika bir örnek. Eğer motive kalırsanız, kendinize inanırsanız, size gelen fırsatları değerlendirirseniz, o zaman şu an yaptıklarını siz de yapabilirsiniz."

"Fakat tabii ki bunun için gerçekten büyük bir saf yeteneğe ihtiyacınız var." diye ekledi.

Verstappen, 78 turluk yarışa giderken endişesinin tam olarak ne olduğu sorusuna şöyle yanıt verdi: "Yarış bence iyi geçmeli. Önemli olan temiz şekilde başlamak."

"Monako'da hep bir kaos oluyor fakat yarışı hızımız ve genel olarak aracın lastikler üzerindeki davranışları iyi."

"Burada tüm mesele her şeyi bir araya getirmekti ve aracımızın karakteristik özelikleri nedeniyle Monako'da bunun bizim için biraz daha zor olacağını biliyordum."

"Yine de burada birinci olmak tüm takım için harika."