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Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Alonso'nun dönüşü -kötü araçla- zaman kaybı olur"

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Verstappen: "Alonso'nun dönüşü -kötü araçla- zaman kaybı olur"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
1 Ara 2019 12:09

Red Bull pilotu Max Verstappen, 2005 ve 2006 şampiyonu Fernando Alonso'nun verdiği aranın ardından iyi bir araçla geri dönmemesi halinde bunun zaman kaybı olacağını söyledi.

Alonso, 2018 sezonunun ardından rekabetçi bir koltuk bulamaması nedeniyle F1'den ayrılmıştı.

Son senelerde FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda yarışan ve şampiyon olan, iki defa Le Mans 24 Saat yarışını kazanan ve son olarak Dakar Rallisi'ne hazırlanan Alonso, rekabetçi bir araç bulması halinde gelecekte F1'e dönebileceğini birçok kez söyledi.

Alonso, özellikle birçok pilotun anlaşmasının sona erdiği ve yeni araçlara geçilecek 2021 F1 sezonunda dönüşe sıcak bakıyor.

Verstappen, Alonso'nun dönüşüne sıcak baktığını ancak onun doğru koşullar altında bunu yapması gerektiğini, aksi takdirde zaman kaybı olacağını söyledi.

Verstappen, "O, harika bir sürücü ve geri dönerse onu görmekten mutlu olurum ancak bu rekabetçi bir araçta olmalı."

"Aksi takdirde onun için zaman kaybından başka bir şey olmaz. Ancak bunu kendisi de biliyor." dedi.

F1'deki son yarış zaferini 2013'te Ferrari ile alan ve 2015'te McLaren'a geçen Alonso, İngiliz ekipte 4 kötü sezon geçirmişti.

2021 için şu anda Formula 1'in 3 büyük takımı Mercedes, Ferrari ve Red Bull'da birçok koltuk boş görünüyor.

Adı Ferrari ile anılan Lewis Hamilton, "Fernando, F1 kariyerini çok başarılı bir şekilde tamamlamış bir pilot."

"Geçmişte Michael Schumacher gibi pilotların geri döndüklerini gördük. Bu, hayatınız boyunca yaptığınız bir şey olduğu için yine yapmak istiyorsunuz."

"Bu konuyu henüz Fernando ile konuşmadım bu yüzden ne hissettiğini ya da ne kadar özlediğini bilmiyorum. Ancak onun dönüşü spor için kötü olmaz."

"Nihai olarak çok fazla genç çocuk F1'e girmek istiyor ve ortada sadece 20 koltuk var. O da burada kendi dönemini geride bıraktı. Ancak yetişen iyi çocuklar yoksa ve boşluk varsa, o zaman neden olmasın?"

"Eğer şu anda burada olan bazıları ile yer değiştirecekse, bunu memnuniyetle karşılarım." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Fernando Alonso Şimdi al , Lewis Hamilton Şimdi al , Max Verstappen Şimdi al
Editör Scott Mitchell

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