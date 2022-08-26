Verstappen, Alonso'nun Aston Martin'e geçme kararını anlıyor

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Alonso, yaz tatilinin başlangıcında 2022 sonunda devam edeceği düşünülen Alpine'den ayrılıp Aston Martin takımına geçeceğini açıklamasıyla büyük bir sürpriz yapmıştı.

Bu hamle şaşırtıcı oldu çünkü Alonso'nun mevcut takımı orta sıra mücadelesinin önünde yer alırken Aston Martin geride yer alıyor.

Alonso, Aston Martin'in hızlı bir şekilde ilerlemesinin garanti olmadığını kabul etti ancak öyle olmasını umduğunu söyledi. Verstappen, Alonso'nun takımın ilerleme isteğinden etkilendiğini ve bundan motive olduğunu düşünüyor.

Verstappen, "Alonso'nun bu hamlesi oldukça heyecan vericiydi... Yani Fernando ie neden olmasın?"

"Aston Martin hâlâ önlere gelmek isteyen bir takım. Çok fazla insanla anlaşıyorlar. Bu açıdan Fernando'nun oraya gidip takımı yeni bir seviyeye taşımada yardımcı olma isteğini anlayabiliyorum. Bu heyecan verici bir şey. Yani bu kararını anlayabiliyorum." dedi.

Alonso'nun ayrılığı beraberinde zincirleme bazı gelişmelerin olmasına neden oldu. Daniel Ricciardo'nun sezon sonunda mevcut anlaşmasından bir sene önce McLaren'dan ayrılacağı duyurulurken onun yerine Alpine ile yarışması beklenen Oscar Piastri'nin geçmesi bekleniyor.

Ricciardo'nun eski takım arkadaşı olan Verstappen, onun son iki senedir yaşadığı sıkıntıların ardından ayrılmasının normal olduğunu söyledi.

Verstappen, "O, kendisine uymayan bir araç içerisinde olduğu durumla karşı karşıya kaldı. Onun aracı hissetmesi konusunda gerçek bir iyileşme olmadı."

"Birbirinizle konuştuğunuzda, ki birbirimizle çok konuşuyoruz, o zamanlarda belki de farklı bir yön takip etmenin daha iyi olacağını söyleriz. Bazen böyle şeyler olur." dedi.

Lando Norris ile Ricciardo arasındaki farka şaşırıp şaşırmadığı sorulduğunda ise Verstappen, "Lando, tabii ki harika bir pilot."

"Ancak hepimiz, araç içerisinde rahat hissetmediğinizde onu istediğiniz gibi zorlayamayacağınızı, istediğiniz gibi çalıştıramayacağınızı biliyoruz. Bu durumda asla, araç içerisinde daha rahat hisseden pilotla aynı seviyede olamazsınız."

"İki pilot arasında tam olarak ne var bilmiyorum ancak bazen işe yaramıyorsa, farklı bir yere gitmeniz gerekir." şeklinde cevap verdi.

Verstappen son olarak Ricciardo'nun 2023'te F1'de kalabileceği anlaşmayı imzalamasını umduğunu söyledi.

Verstappen, "Onun F1'de olması harika. O harika bir insan. Öncelikle ben onunla gerçekten iyi anlaşıyorum. Ve tabii ki umarım bir yer bulabilir."

"Bu şu anda ona bağlı olacak. Nereye gitmek istediğini ya da onun için nerede boşluk olduğunu bilmiyorum." dedi.