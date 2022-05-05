Verstappen, Alonso, Zhou ve Norris bu hafta sonu yeni kask tasarımıyla yarışacak

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Miami için pilotların büyük çoğunluğu yeni kasklar hazırladılar ve şimdiye kadar bazı isimler yeni kasklarını tanıttı.

Son şampiyon Max Verstappen, hafta sonu için özel kask tasarlayan isimlerden birisi.

Verstappen'in kaskı:

Helmet of Max Verstappen, Red Bull Racing 1 / 4 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Helmet of Max Verstappen, Red Bull Racing 2 / 4 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Helmet of Max Verstappen, Red Bull Racing 3 / 4 Fotoğraf: Red Bull Content Pool Helmet of Max Verstappen, Red Bull Racing 4 / 4 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

BWT'nin Alpine ile anlaşmasının ardından pembe kaska geçen Fernando Alonso da özel bir kask tasarlamış durumda.

Alonso'nun kaskı:

Helmet of Fernando Alonso, Alpine 1 / 4 Fotoğraf: Fernando Alonso Helmet of Fernando Alonso, Alpine 2 / 4 Fotoğraf: Fernando Alonso Helmet of Fernando Alonso, Alpine 3 / 4 Fotoğraf: Fernando Alonso Helmet of Fernando Alonso, Alpine 4 / 4

Lando Norris, basketbol topundan esinlenilen kaskıyla, hiç şüphesiz son yılların en ilginç tasarımlarından birisini hazırlamış durumda.

Norris'in kaskı:

Helmet of Lando Norris, McLaren 1 / 4 Fotoğraf: Lando Norris Helmet of Lando Norris, McLaren 2 / 4 Fotoğraf: Lando Norris Helmet of Lando Norris, McLaren 3 / 4 Fotoğraf: Fernando Alonso Helmet of Lando Norris, McLaren 4 / 4 Fotoğraf: Lando Norris

Zhou Guanyu da F1 kariyerindeki ilk Amerika yarışı için farklı tasarım seçen isimlerden birisi.

Guanyu'nun kaskı:

Helmet of Zhou Guanyu, Alfa Romeo 1 / 4 Fotoğraf: Zhou Guanyu Helmet of Zhou Guanyu, Alfa Romeo 2 / 4 Fotoğraf: Zhou Guanyu Helmet of Zhou Guanyu, Alfa Romeo 3 / 4 Fotoğraf: Zhou Guanyu Helmet of Zhou Guanyu, Alfa Romeo 4 / 4 Fotoğraf: Zhou Guanyu

Hafta sonu boyunca diğer sürücülerin de yeni kasklarını tanıtması bekleniyor.