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Formula 1 / Miami GP Haberler

Verstappen, Alonso, Zhou ve Norris bu hafta sonu yeni kask tasarımıyla yarışacak

Max Verstappen, Fernando Alonso, Zhou Guanyu ve Lando Norris, bu hafta sonu özel kask tasarımlarıyla yarışacağını açıklayan ilk isimler oldular.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Verstappen, Alonso, Zhou ve Norris bu hafta sonu yeni kask tasarımıyla yarışacak
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Miami için pilotların büyük çoğunluğu yeni kasklar hazırladılar ve şimdiye kadar bazı isimler yeni kasklarını tanıttı.

Son şampiyon Max Verstappen, hafta sonu için özel kask tasarlayan isimlerden birisi.

Verstappen'in kaskı:

Helmet of Max Verstappen, Red Bull Racing
Helmet of Max Verstappen, Red Bull Racing
1/4

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Helmet of Max Verstappen, Red Bull Racing
Helmet of Max Verstappen, Red Bull Racing
2/4

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Helmet of Max Verstappen, Red Bull Racing
Helmet of Max Verstappen, Red Bull Racing
3/4

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Helmet of Max Verstappen, Red Bull Racing
Helmet of Max Verstappen, Red Bull Racing
4/4

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

 

BWT'nin Alpine ile anlaşmasının ardından pembe kaska geçen Fernando Alonso da özel bir kask tasarlamış durumda.

Alonso'nun kaskı:

Helmet of Fernando Alonso, Alpine
Helmet of Fernando Alonso, Alpine
1/4

Fotoğraf: Fernando Alonso

Helmet of Fernando Alonso, Alpine
Helmet of Fernando Alonso, Alpine
2/4

Fotoğraf: Fernando Alonso

Helmet of Fernando Alonso, Alpine
Helmet of Fernando Alonso, Alpine
3/4

Fotoğraf: Fernando Alonso

Helmet of Fernando Alonso, Alpine
Helmet of Fernando Alonso, Alpine
4/4

 

Lando Norris, basketbol topundan esinlenilen kaskıyla, hiç şüphesiz son yılların en ilginç tasarımlarından birisini hazırlamış durumda.

Norris'in kaskı:

Helmet of Lando Norris, McLaren
Helmet of Lando Norris, McLaren
1/4

Fotoğraf: Lando Norris

Helmet of Lando Norris, McLaren
Helmet of Lando Norris, McLaren
2/4

Fotoğraf: Lando Norris

Helmet of Lando Norris, McLaren
Helmet of Lando Norris, McLaren
3/4

Fotoğraf: Fernando Alonso

Helmet of Lando Norris, McLaren
Helmet of Lando Norris, McLaren
4/4

Fotoğraf: Lando Norris

 

Zhou Guanyu da F1 kariyerindeki ilk Amerika yarışı için farklı tasarım seçen isimlerden birisi.

Guanyu'nun kaskı:

Helmet of Zhou Guanyu, Alfa Romeo
Helmet of Zhou Guanyu, Alfa Romeo
1/4

Fotoğraf: Zhou Guanyu

Helmet of Zhou Guanyu, Alfa Romeo
Helmet of Zhou Guanyu, Alfa Romeo
2/4

Fotoğraf: Zhou Guanyu

Helmet of Zhou Guanyu, Alfa Romeo
Helmet of Zhou Guanyu, Alfa Romeo
3/4

Fotoğraf: Zhou Guanyu

Helmet of Zhou Guanyu, Alfa Romeo
Helmet of Zhou Guanyu, Alfa Romeo
4/4

Fotoğraf: Zhou Guanyu

Hafta sonu boyunca diğer sürücülerin de yeni kasklarını tanıtması bekleniyor.

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