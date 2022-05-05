Verstappen, Alonso, Zhou ve Norris bu hafta sonu yeni kask tasarımıyla yarışacak
Max Verstappen, Fernando Alonso, Zhou Guanyu ve Lando Norris, bu hafta sonu özel kask tasarımlarıyla yarışacağını açıklayan ilk isimler oldular.
Miami için pilotların büyük çoğunluğu yeni kasklar hazırladılar ve şimdiye kadar bazı isimler yeni kasklarını tanıttı.
Son şampiyon Max Verstappen, hafta sonu için özel kask tasarlayan isimlerden birisi.
Verstappen'in kaskı:
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
BWT'nin Alpine ile anlaşmasının ardından pembe kaska geçen Fernando Alonso da özel bir kask tasarlamış durumda.
Alonso'nun kaskı:
Fotoğraf: Fernando Alonso
Fotoğraf: Fernando Alonso
Fotoğraf: Fernando Alonso
Lando Norris, basketbol topundan esinlenilen kaskıyla, hiç şüphesiz son yılların en ilginç tasarımlarından birisini hazırlamış durumda.
Norris'in kaskı:
Fotoğraf: Lando Norris
Fotoğraf: Lando Norris
Fotoğraf: Fernando Alonso
Fotoğraf: Lando Norris
Zhou Guanyu da F1 kariyerindeki ilk Amerika yarışı için farklı tasarım seçen isimlerden birisi.
Guanyu'nun kaskı:
Fotoğraf: Zhou Guanyu
Fotoğraf: Zhou Guanyu
Fotoğraf: Zhou Guanyu
Fotoğraf: Zhou Guanyu
Hafta sonu boyunca diğer sürücülerin de yeni kasklarını tanıtması bekleniyor.
FIA, DRS bölgelerinde değişiklik yaptı
Red Bull'un tabanındaki "buz pateni" dalgalanmanın çözümü olabilir