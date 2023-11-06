Verstappen: "Alonso ile Perez'in savaşını izlerken az daha kaza yapıyordum!"
Red Bull pilotu Max Verstappen, Sergio Perez ve Fernando Alonso'nun mücadelesini izlerken az kaza yapmaya yaklaştığını söylüyor.
Max Verstappen, baskın şekilde kazandığı Brezilya Grand Prix'si sırasında epey boş vakte sahipti ve yarışın son anlarında Sergio Pérez/ Fernando Alonso mücadelesini seyretti.
Pistteki ekranlardan mücadeleyi takip eden Verstappen, kendisini mücadeleye çok kaptırdığını ve bu yüzden 4. virajda kaza yapmak üzere olduğunu söyledi.
Verstappen, "Son turları TV'den seyrediyordum! Neredeyse pistten çıkacaktım."
"4. virajda dışarı çıkmak üzreydim! Gerçekten çok yakın bir savaştı, son turlarda sürekli yer değiştiriyorlardı." dedi.
Verstappen, kendi yarışından memnun olduğunu fakat sürekli lastikleri korumak zorunda kaldığını belirtti.
"Startlar yine iyiydi ve bence strateji açısından doğru olanı yaptık."
"Lando her iki lastikte de belli bir noktaya kadar iyi performans sergiledi. Son stintte tekrar arayı açtım."
"Çok zor değildi ama tüm yarış boyunca limitinizin altındasınız ve lastiklerinizi korumaya çalışıyorsunuz. Bu eğlenceli değil ama bu da işin bir parçası."
"Şimdi Las Vegas var; bu tamamen farklı bir senaryo olacak çünkü orası çok daha soğuk."
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, battles with Lando Norris, McLaren MCL60
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