Verstappen, Alonso ile Le Mans'ta yarışmak istiyor

Hollandalı pilot, Twin Ring Motegi'de düzenlenen yıllık Honda Teşekkür Günü kutlamasında hayranları tarafından IndyCar'a geçmeyi düşünüp düşünmeyeceği sorulduğunda bu fikri dile getirdi.

Verstappen, IndyCar'a geçişin yakın zamanda radarında olmadığını doğrulasa da, diğer yarış serilerini düşünebileceğini söyledi.

Verstappen, "Elbette bir MotoGP motosikleti denemek isterim. SuperGT'yi seviyorum, geçen yıl bir tane deneme fırsatım oldu, çok güzeldi."

"Super Formula araçları da çok güzel. Formula 1'in altındaki en hızlı araçlara sahipler ve harika görünüyorlar."

"Ama Le Mans'ı kesinlikle denemek isterim. Babam Le Mans'ta yarışırken oradaydım. Dayanıklılıkta atmosfer inanılmaz - çok fazla insan, gece boyunca sürüş, gün doğumu... Bence her şey gerçekten harika." dedi.

Ünlü 24 saatlik dayanıklılık yarışında yanında kimi görmek istediği sorulduğunda, iki kez yarışı kazanan Alonso'nun adını verdi.

"Fernando ile bu konu hakkında konuştum. Bunu sadece benimle tekrar yapmak istediğini söyledi."

"Ben de 'Vay be, bu gerçekten harika olurdu' dedim."

"Tek sorun şu ki, Le Mans'ta sürücü için minimum ağırlık gibi bir şey yok."

"Ben oldukça ağır bir sürücüyüm, bu yüzden bunu telafi etmek için hafif takım arkadaşları bulmam gerekecek. Ama Fernando oldukça hafif, bu yüzden oldukça iyi olurdu. Ama başka bir seçenek daha bulmamız gerekecek, o yüzden bir bakmamız lazım."

Alonso 2018 ve 2019 yarışlarında Toyota ile en üst LMP1 sınıfında yarışarak yarışı kazanmıştı.