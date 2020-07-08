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Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Alonso gerçek bir savaşçı"

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Verstappen: "Alonso gerçek bir savaşçı"
Ekleyen:
, Editör
8 Tem 2020 07:45

Red Bull Formula 1 pilotu Max Verstappen, Renault ile Formula 1'e dönmeye hazırlanan Fernando Alonso'yu övdü.

Fernando Alonso, 2020 sezonunun ardından iki yıllık bir aradan sonra Renault ile Formula 1'e dönecek.

İspanyol pilot, genel olarak son yılların en yetenekli pilotlarından birisi olarak görülüyor ve 2005 ile 2006 yıllarında zaten Renault ile iki dünya şampiyonluğu almayı başardı.

Alonso, gelecek yıl 40 yaşına girecek ve kendisinden çok daha genç isimlere karşı yarışması gerekecek.

Gridin en yetenekli genç sürücüleri arasında yer alan Max Verstappen, İspanyol pilottan övgüyle bahsetti.

Speedweek ile yaptığı röportajda Verstappen,"İyi bir başlangıç veya iyi bir ilk tur sayesinde, kötü bir araçla her zaman normalden daha iyi sonuçlar elde etmesine hayran kaldım."

"O bir savaşçı ve bence takım arkadaşı olmak son derece zor bir meydan okuma. Ama sonuçta kazanmak istiyorsanız kendinizden en iyi şekilde faydalanmalısınız ve Fernando bunu yapıyor." dedi.

Verstappen, Alonso'nun karakterine yapılan eleştirileri reddetti ve kendisinden övgüyle bahsetti.

"Benimle konuşurken her zaman çok iyi ve eğlenceliydi. Maalesef onunla gerçek bir mücadeleye girmemiz mümkün olmadı. O, özellikle savaşçı zihniyeti nedeniyle hâlâ favorilerimden biri."

 

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Editör Kemal Şengül

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