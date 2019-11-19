Verstappen: "Alonso en iyi araçlarla yarışsaydı şampiyon olabilirdi"

Fernando Alonso, uzun yıllar Formula 1'de yarıştı ancak genellikle yanlış zamanda yanlış takımları tercih etti.

Son olarak McLaren'da yarışan Alonso, o dört yıllık dönemde tek bir podyum dahi alamadı ve geçen yılın sonunda kariyerini noktaladı.

İspanyol sürücünün geri dönebileceği konuşuyor ve Verstappen, İspanyol sürücünün en iyi araçların birisiyle şampiyon olabileceğinden emin.

Auto Bild'e konuşan Verstappen, "Fernando benim için en iyi sürücülerden birisi ve ona karşı yarışamadığım için çok üzgünüm. Birlikte aynı pisti paylaştığımız zamanlar altında rekabeçti bir araç yoktu."

"Hamilton, Leclerc ve Vettel farklı sürüş stillerine sahip olmalarına rağmen çok iyi sürücüler. Zaten Hamilton ve Vettel tüm zamanların en iyileri arasında."

"Ama şu anda pilot farklılıkları o kadar da büyük değil, şu anda araçlar daha önemli. Araca bağlı olan bir spordasınız."

"Mesela Alonso, şu anda en iyi araçlardan birisinde olsaydı, dünya şampiyonluğunu kazanmak için ana adaylardan birisi olurdu."

"Ama bazen işler pilota, bazen de şansa bağlı. Fernando'ya barksanız, en iyilerden birisi ve son zamanlarda yanlış takımlardaydı." dedi.