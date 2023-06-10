Verstappen: "Alonso 'ekstra kapasiteye' sahip, Hamilton'a göre önde"

Geçen hafta sonu Barselona'da Red Bull pilotu, telsizden mühendisiyle konuşurken, "Birinin telefonu çalıyor, Helmut'un [Marko] telefonu mu?" diye sormasıyla çok konuşulmuştu.

Bunun ardından Red Bull takım patronu Christian Horner, pilotunun bir kez daha 'başka bir seviyede' olduğunu kanıtladığını belirtmişti.

Bu yıl üst üste üçüncü kez Pilotlar Şampiyonluğu'na ulaşacağı düşünülen 25 yaşındaki Verstappen, kendisi gibi 'ekstra kapasiteye' sahip bir diğer pilotun da Alonso olduğunu söylüyor.

Times'a konuşan Verstappen, "Ekstra kapasiteye sahip olmanın F1'de büyük bir avantaj olduğunu düşünmek hoşuma gidiyor. Böyle bir şeyi öğrenemezsiniz, sadece birkaç pilot buna sahip."

Kim olduğu sorulduğunda ise şu cevabı verdi: "Kesinlikle Fernando."

"Bunu hissedebiliyorum, araçtaki çalışma şeklinden, küçük şeyleri fark etmesinden, bu ekstra kapasiteyi göstermesinden... Hâlâ limitte sürüyor ama diğer şeyleri de düşünüyor."

"Örneğin mühendisimle konuşuyorum ama aynı zamanda bir Ferrari'nin pitstop yaptığını da duyuyorum. Tamamen sürüşe odaklanırsanız, muhtemelen bunu algılamazsınız."

Verstappen'e daha sonra yedi kez Dünya Şampiyonu olan Lewis Hamilton'ın da aynı ekstra kapasiteye sahip olup olmadığı soruldu.

Red Bull pilotu, "Hayır, Fernando bununla daha çok öne çıkıyor."

"İnsanlar muhtemelen bunun için benden nefret etmeye başlayacaklar ama ben böyle düşünüyorum." şeklinde yanıt verdi.