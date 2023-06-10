Önceki / Mazepin'in F1'e dönme umutları mahkemeden döndü
Formula 1 Haberler

Verstappen: "Alonso 'ekstra kapasiteye' sahip, Hamilton'a göre önde"

Max Verstappen, kendisinin ve Fernando Alonso'nun 'ekstra kapasiteye' sahip olmaları bakımından diğer pilotlardan ayrıldıklarını düşünüyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Sir Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, the Red Bull trophy delegate and Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 3rd position, on the podium

Geçen hafta sonu Barselona'da Red Bull pilotu, telsizden mühendisiyle konuşurken, "Birinin telefonu çalıyor, Helmut'un [Marko] telefonu mu?" diye sormasıyla çok konuşulmuştu.

Bunun ardından Red Bull takım patronu Christian Horner, pilotunun bir kez daha 'başka bir seviyede' olduğunu kanıtladığını belirtmişti.

Bu yıl üst üste üçüncü kez Pilotlar Şampiyonluğu'na ulaşacağı düşünülen 25 yaşındaki Verstappen, kendisi gibi 'ekstra kapasiteye' sahip bir diğer pilotun da Alonso olduğunu söylüyor.

Times'a konuşan Verstappen, "Ekstra kapasiteye sahip olmanın F1'de büyük bir avantaj olduğunu düşünmek hoşuma gidiyor. Böyle bir şeyi öğrenemezsiniz, sadece birkaç pilot buna sahip."

Kim olduğu sorulduğunda ise şu cevabı verdi: "Kesinlikle Fernando."

"Bunu hissedebiliyorum, araçtaki çalışma şeklinden, küçük şeyleri fark etmesinden, bu ekstra kapasiteyi göstermesinden... Hâlâ limitte sürüyor ama diğer şeyleri de düşünüyor."

"Örneğin mühendisimle konuşuyorum ama aynı zamanda bir Ferrari'nin pitstop yaptığını da duyuyorum. Tamamen sürüşe odaklanırsanız, muhtemelen bunu algılamazsınız."

Verstappen'e daha sonra yedi kez Dünya Şampiyonu olan Lewis Hamilton'ın da aynı ekstra kapasiteye sahip olup olmadığı soruldu.

Red Bull pilotu, "Hayır, Fernando bununla daha çok öne çıkıyor." 

"İnsanlar muhtemelen bunun için benden nefret etmeye başlayacaklar ama ben böyle düşünüyorum." şeklinde yanıt verdi.

paylaşım
yorumlar

Mazepin'in F1'e dönme umutları mahkemeden döndü
Zeynep Taş Daha fazlası
Zeynep Taş
Button: "Hamilton ve Verstappen, 'en iyi olmak' için başka serilerde de yarışmalı"

Button: "Hamilton ve Verstappen, 'en iyi olmak' için başka serilerde de yarışmalı"

Formula 1

Button: "Hamilton ve Verstappen, 'en iyi olmak' için başka serilerde de yarışmalı" Button: "Hamilton ve Verstappen, 'en iyi olmak' için başka serilerde de yarışmalı"

Piastri: "Geleneksel pistlerde ceza riski daha fazla oluyor"

Piastri: "Geleneksel pistlerde ceza riski daha fazla oluyor"

Formula 1

Piastri: "Geleneksel pistlerde ceza riski daha fazla oluyor" Piastri: "Geleneksel pistlerde ceza riski daha fazla oluyor"

Steiner: "Başka bir takıma geçmek gibi bir hedefim yok"

Steiner: "Başka bir takıma geçmek gibi bir hedefim yok"

Formula 1

Steiner: "Başka bir takıma geçmek gibi bir hedefim yok" Steiner: "Başka bir takıma geçmek gibi bir hedefim yok"

Son Haberler

Button: "Hamilton ve Verstappen, 'en iyi olmak' için başka serilerde de yarışmalı"

Button: "Hamilton ve Verstappen, 'en iyi olmak' için başka serilerde de yarışmalı"

F1 Formula 1

Button: "Hamilton ve Verstappen, 'en iyi olmak' için başka serilerde de yarışmalı" Button: "Hamilton ve Verstappen, 'en iyi olmak' için başka serilerde de yarışmalı"

Ben Sulayem: "Daha hafif araçlara ihtiyacımız var"

Ben Sulayem: "Daha hafif araçlara ihtiyacımız var"

F1 Formula 1

Ben Sulayem: "Daha hafif araçlara ihtiyacımız var" Ben Sulayem: "Daha hafif araçlara ihtiyacımız var"

Piastri: "Geleneksel pistlerde ceza riski daha fazla oluyor"

Piastri: "Geleneksel pistlerde ceza riski daha fazla oluyor"

F1 Formula 1

Piastri: "Geleneksel pistlerde ceza riski daha fazla oluyor" Piastri: "Geleneksel pistlerde ceza riski daha fazla oluyor"

Game of Thrones'un yıldız oyuncusuna göre Formula 1 "Amerikanlaşmamalı"

Game of Thrones'un yıldız oyuncusuna göre Formula 1 "Amerikanlaşmamalı"

F1 Formula 1

Game of Thrones'un yıldız oyuncusuna göre Formula 1 "Amerikanlaşmamalı" Game of Thrones'un yıldız oyuncusuna göre Formula 1 "Amerikanlaşmamalı"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.